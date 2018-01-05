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    В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю, которая сбежала из больницы

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    По данным правоохранителей, девушка может вести бродяжнический образ жизни, находиться возле магазинов, кафе-баров, в местах сбора молодежи.
    Национальная полиция
    УНИАН

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве объявили в розыск несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из больницы "Охматдет", сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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    "В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врача "Охматдет", который рассказал, что из отделения токсикологии ушла не вернулась девушка, которая находилась на лечении. Полиция начала проверку и оперативно-розыскные мероприятия для розыска девушки", — говорится в сообщении.

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    Полиция сообщила данные и приметы пропавшей девушки. Боцюн Надежда Игоревна, 24.10.2001 г.р. На вид 16-20 лет; рост 175 см, худощавого телосложения; волосы темные, длинные, предположительно — собранные в пучок. По данным правоохранителей, девушка может вести бродяжнический образ жизни, находиться возле магазинов, кафе-баров, в местах сбора молодых людей.

    Відділ комунікації поліції Києва
    Девушка, сбежавшая из больницы в Киеве

    Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь в поисках девушки, с просьбой сообщить по телефонам: 486-03-06, 486-01-81, 486-56-02 и 102.

    Ранее сообщалось, что координационный штаб по расследованию убийства Ноздровской определил план дальнейших действий и решил заседать ежедневно. 

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