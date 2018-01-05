В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю, которая сбежала из больницы

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве объявили в розыск несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из больницы "Охматдет", сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врача "Охматдет", который рассказал, что из отделения токсикологии ушла не вернулась девушка, которая находилась на лечении. Полиция начала проверку и оперативно-розыскные мероприятия для розыска девушки", — говорится в сообщении.

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Полиция сообщила данные и приметы пропавшей девушки. Боцюн Надежда Игоревна, 24.10.2001 г.р. На вид 16-20 лет; рост 175 см, худощавого телосложения; волосы темные, длинные, предположительно — собранные в пучок. По данным правоохранителей, девушка может вести бродяжнический образ жизни, находиться возле магазинов, кафе-баров, в местах сбора молодых людей.

Відділ комунікації поліції Києва Девушка, сбежавшая из больницы в Киеве

Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь в поисках девушки, с просьбой сообщить по телефонам: 486-03-06, 486-01-81, 486-56-02 и 102.

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