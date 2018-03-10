наверх
10.03.201805:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Государственное космическое агентство Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Первый космонавт Украины, Герой Украины Леонид Каденюк в Музее космонавтики в школе №36 имени С. П. Королева, в Киеве, 11 апреля 2016 года
    В Госкосмосе сообщили, от чего умер Каденюк
    15:23 31.01.2018
    949
    По информации Государственного космического агентства Украины, по предварительной информации первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался от сердечного приступа.
    Взятка. Архивное фото
    Как украсть миллион у нищей страны? Спроси чиновника
    07:29 21.12.2017
    741
    Коррупция, халатность и пресловутое кумовство, наблюдаемое сплошь и рядом, ни с одной из реформ никуда так и не делись, а миллионные хищения в государстве беспокоят даже западных партнеров официального Киева.
    Комментарий и.о. директора ГКА Юрия Радченко. Видео
    Ракетные поставки в КНДР. Комментарий главы Госкосмического агентства 
    03:55 16.08.2017
    771Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    И.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко не исключает, что поставки ракетных двигателей в КНДР осуществлялись Россией.
    Флаг Украины
    Статья NYT про КНДР инспирирована "друзьями" из России, допустили в Киеве
    17:29 15.08.2017
    193Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как заявил исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, "высокая степень вероятности, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими "друзьями" из России".
    Спутник Лыбидь
    Украина запустит космический спутник связи в 2017 году
    22:36 08.12.2016
    906Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно заявлению Государственного космического агентства Украины, первый национальный спутник связи "Лыбидь" полностью собран, прошел все испытания и находится в режиме хранения до момента его отправки на космодром.
    КБ Южное
    "Звездные войны". КБ "Южное" и Государственное космическое агентство вошли в клинч
    08:09 07.10.2016
    3960
    Две структуры ракетно-космической отрасли вместо того, чтобы создавать новые звездные проекты, вошли в клинч, из которого самостоятельно уже выйти не могут.
    Проект КБ Южное
    Днепр, смертельная битва: государственное космическое агентство vs КБ "Южное"
    17:14 14.06.2016
    6789Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    С подачи Государственного космического агентства Минэкономразвития и торговли готовит конкурс на замещение должности гендиректора конструкторского бюро "Южное". Парадокс в том, что на предприятии есть гендиректор и уходить на покой он, похоже, не собирается.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин выделил рекордную сумму на космическую отрасль
    18:12 14.03.2016
    494
    Председатель Государственного космического агентства Любомир Сабадош заявил, что из этой суммы на реализацию космической программы в 2016 году будет выделено 224 миллиона гривен (8,6 миллиона долларов).
    Новый председатель Государственного космического агентства Украины Любомир Сабадош
    Космическое агентство Украины продолжит сотрудничество со странами СНГ
    12:59 22.10.2015
    223
    Как заявил председатель государственного космического агентства Любомир Сабадош, продолжится сотрудничество с Роскосмосом в части создания систем управления, которые обеспечивают пуски "Союза".
    Экс-глава Государственного космического агентства Украины Олег Уруский
    Глава Государственного космического агентства освобожден от должности
    17:32 25.08.2015
    389
    Как отмечается в тексте распоряжения кабинета министров Украины, премьер Арсений Яценюк освободил Уруского Олега Семеновича от должности председателя Государственного космического агентства Украины по собственному желанию.
    Здание Южмаша
    На "Южмаше" начали выдавать долги по зарплате
    12:38 18.03.2015
    505
    В общей сложности работники предприятия получили уже почти 25 миллионов гривен. Еще 53 миллиона им обещают выплатить до конца марта.
    Рабочие Южмаша на митинге потребовали выплаты долгов по зарплате
    "Южмаш". Гордость страны с протянутой рукой
    14:25 26.02.2015
    2760Ситуация в экономике Украины
    Работникам днепропетровского "Южмаша" пообещали погасить задолженность по зарплате. Но перспективы предприятия по-прежнему туманны.
    Ситуация в Украине
    Глава космического агентства Украины стал жертвой закона о люстрации
    14:31 31.10.2014
    676Люстрация мусорным баком
    Глава государственного космического агентства (ГКА) Украины Юрий Алексеев уволен распоряжением правительства в рамках закона об очищении власти.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны