Коррупция, халатность и пресловутое кумовство, наблюдаемое сплошь и рядом, ни с одной из реформ никуда так и не делись, а миллионные хищения в государстве беспокоят даже западных партнеров официального Киева.
Как заявил исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, "высокая степень вероятности, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими "друзьями" из России".
Согласно заявлению Государственного космического агентства Украины, первый национальный спутник связи "Лыбидь" полностью собран, прошел все испытания и находится в режиме хранения до момента его отправки на космодром.
С подачи Государственного космического агентства Минэкономразвития и торговли готовит конкурс на замещение должности гендиректора конструкторского бюро "Южное". Парадокс в том, что на предприятии есть гендиректор и уходить на покой он, похоже, не собирается.
Председатель Государственного космического агентства Любомир Сабадош заявил, что из этой суммы на реализацию космической программы в 2016 году будет выделено 224 миллиона гривен (8,6 миллиона долларов).
Как отмечается в тексте распоряжения кабинета министров Украины, премьер Арсений Яценюк освободил Уруского Олега Семеновича от должности председателя Государственного космического агентства Украины по собственному желанию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".