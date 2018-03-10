Коррупция, халатность и пресловутое кумовство, наблюдаемое сплошь и рядом, ни с одной из реформ никуда так и не делись, а миллионные хищения в государстве беспокоят даже западных партнеров официального Киева.
По мнению политолога Андрея Золотарева, шансы на отставку Арсения Яценюка резко возросли, потому премьер из последних сил накачивает бюджетными финансовыми ресурсами компании, за которыми стоят приближенные ему люди.
Председатель Государственного космического агентства Любомир Сабадош заявил, что из этой суммы на реализацию космической программы в 2016 году будет выделено 224 миллиона гривен (8,6 миллиона долларов).
Недавняя смена руководства Государственного космического агентства Украины и последовавший за ней скоропалительный недельный визит его нового председателя Любомира Сабадоша в США остались не замеченными, несмотря на последовавшие обещания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".