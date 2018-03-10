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    Любомир Сабадош

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Взятка. Архивное фото
    Как украсть миллион у нищей страны? Спроси чиновника
    07:29 21.12.2017
    741
    Коррупция, халатность и пресловутое кумовство, наблюдаемое сплошь и рядом, ни с одной из реформ никуда так и не делись, а миллионные хищения в государстве беспокоят даже западных партнеров официального Киева.
    Любомир Сабадош. Архивное фото
    Кабмин уволил главу Государственного космического агентства
    01:07 28.07.2016
    253
    Любомир Сабадош возглавлял агентство с августа 2015 года. Распоряжение правительства было обнародовано 27 июля. Причины увольнения в решении правительства не поясняются.
    КБ Южное
    Космос на двоих. США Украине поможет, если захочет, когда-нибудь
    15:47 26.06.2016
    1915
    Поможет ли США предприятиям украинского космического агентства или предпочтет продолжить финансировать национальных разработчиков, покупающих российские двигатели?
    Флаги США и Украины
    Украина предложила США производить ракетные двигатели на замену российских
    23:14 30.05.2016
    665
    Глава Государственного космического агентства Любомир Сабадош заявил, что американские специалисты в свою очередь заинтересованы в альтернативных поставщиках двигателей.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Миллиарды на ветер. Золотарев об аттракционе невиданной щедрости Яценюка
    14:39 15.03.2016
    3277Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению политолога Андрея Золотарева, шансы на отставку Арсения Яценюка резко возросли, потому премьер из последних сил накачивает бюджетными финансовыми ресурсами компании, за которыми стоят приближенные ему люди.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин выделил рекордную сумму на космическую отрасль
    18:12 14.03.2016
    494
    Председатель Государственного космического агентства Любомир Сабадош заявил, что из этой суммы на реализацию космической программы в 2016 году будет выделено 224 миллиона гривен (8,6 миллиона долларов).
    Новый председатель Государственного космического агентства Украины Любомир Сабадош
    Космическое агентство Украины продолжит сотрудничество со странами СНГ
    12:59 22.10.2015
    223
    Как заявил председатель государственного космического агентства Любомир Сабадош, продолжится сотрудничество с Роскосмосом в части создания систем управления, которые обеспечивают пуски "Союза".
    Запуск космического грузового корабля. Архивное фото
    Госкосмос Украины: начало большого падения
    09:45 11.09.2015
    2276
    Недавняя смена руководства Государственного космического агентства Украины и последовавший за ней скоропалительный недельный визит его нового председателя Любомира Сабадоша в США остались не замеченными, несмотря на последовавшие обещания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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