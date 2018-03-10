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    Сапсан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Почему Украина переплачивает за устаревшую американскую военную технику, когда собственное производство может быть гораздо эффективнее и дешевле, и появления какого вооружения у ВСУ опасаются в РФ.
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    12:38 18.03.2015
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    В общей сложности работники предприятия получили уже почти 25 миллионов гривен. Еще 53 миллиона им обещают выплатить до конца марта.
    Президент Украины Виктор Янукович
    Глава космического агентства: судьбу ОТРК "Сапсан" решит Янукович
    13:29 26.12.2013
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    Ранее Минобороны заморозило программу по разработке ОТРК "Сапсан" в связи с неэффективным использованием бюджетных средств предприятием, которое занималось его разработкой.
    Глава Минобороны Украины Павел Лебедев
    Минобороны Украины назвало альтернативу ракетного комплекса "Сапсан"
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    Минобороны считает, что альтернативой оперативно-тактическому ракетному комплексу (ОТРК) "Сапсан" может стать одна из разработок Украинского государственного конструкторского бюро "Луч", сообщил министр Павел Лебедев.
    Глава Минобороны Украины Павел Лебедев
    Минобороны прекратило разработку ракетного комплекса "Сапсан"
    12:48 26.06.2013
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    Минобороны заморозило программу по разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан" в связи с неэффективным использованием бюджетных средств предприятием, занимавшимся его разработкой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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