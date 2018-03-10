Минобороны считает, что альтернативой оперативно-тактическому ракетному комплексу (ОТРК) "Сапсан" может стать одна из разработок Украинского государственного конструкторского бюро "Луч", сообщил министр Павел Лебедев.
Минобороны заморозило программу по разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан" в связи с неэффективным использованием бюджетных средств предприятием, занимавшимся его разработкой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".