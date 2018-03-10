Как отмечается в тексте распоряжения кабинета министров Украины, премьер Арсений Яценюк освободил Уруского Олега Семеновича от должности председателя Государственного космического агентства Украины по собственному желанию.
Как рассказал председатель Государственного космического агентства Украины Олег Уруский, соответствующий проект уже проходит согласование в министерствах и ведомствах, до конца этого месяца его вынесут на рассмотрение правительства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.