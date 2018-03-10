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    СНГ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 144
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    Мужчина в балаклава
    В СНГ 20 тыс причастных к терроризму стоят на учете
    11:33 20.02.2018
    31
    В настоящее время по подозрению в причастности к террористическим и экстремистским структурам на пограничном учете стран Содружества находится около 20 тысяч граждан СНГ.
    Топ модель СНГ-2017
    Горячие штучки. В Армении прошел конкурс красоты "Топ модель СНГ-2017" 
    14:37 11.12.2017
    4450
    Международный конкурс красоты "Топ-Модель СНГ" состоялся в Ереване. В столицу Армении приехали 21 участница из стран СНГ и Прибалтики.
    Флаг Украины. Архивное фото
    Украина продолжает участвовать в совете по стандартизации СНГ
    09:57 27.07.2017
    252
    Как сообщил Алексей Абрамов, в рамках СНГ сегодня принимается достаточно большое количество стандартов, которые носят межотраслевой характер и используются во всех странах содружества.
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    Страны СНГ намерены обмениваться списками террористов
    12:29 25.07.2017
    65
    В Исполнительном комитете СНГ в Минске 25-26 июля проходит заседание экспертной группы по согласованию проекта договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и др.
    Приложение мобильного телефона с сервисом такси Uber
    "Яндекс" и Uber объединят онлайн-сервисы такси в СНГ
    19:00 13.07.2017
    154
    Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Соглашение Киева об ассоциации с ЕС не должно разделять СНГ - Лукашенко
    12:25 11.07.2017
    421
    По словам президента Белоруссии, подписание рядом государств СНГ соглашений об ассоциации с ЕС должно стимулировать к созданию совместного продукта и выводу его на наиболее привлекательные рынки.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк о внешней торговле: СНГ – меньше, ЕС и Азии – больше
    08:50 16.06.2017
    214
    В Нацбанке отмечают, что единственным регионом, объемы торговли с которым за последнее десятилетие уменьшились, были страны СНГ, прежде всего за счет Российской Федерации.
    Мисс СНГ 2017
    Пять составляющих красоты "Мисс СНГ 2017" 
    14:00 07.06.2017
    705
    Жюри финального конкурса "Мисс СНГ 2017", в которое вошли 11 ведущих специалистов сферы — трое из Армении, четверо из России, остальные из других стран СНГ, оценили не только красоту, но и манеры, а также интеллект девушек.
    Во время Евромайдана
    Исполнилось три года со дня смены власти в Украине
    00:40 22.02.2017
    481Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    22 февраля Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    Главные события 2017 года для стран бывшего СССР
    07:10 10.01.2017
    869Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Наступивший 2017 год обещает стать годом перемен для многих стран бывшего СССР. В некоторых из них изменения начались в уходящем году, в других - эксперты только прогнозируют такую возможность.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Охрименко: есть три сценария развития экономики Украины в 2017 году
    18:37 08.12.2016
    7727Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По мнению аналитика Александра Охрименко, экономика Украины не имеет шансов на ощутимый рост без развития внутреннего рынка, и при ориентации исключительно на экспорт ВВП в 2017 году вырастет на 1%, инфляция будет выше 12%, а курс доллара достигнет 30 гривен.
    Александр Мороз
    Александр Мороз о распаде СССР, СНГ и Украине
    15:21 08.12.2016
    1428
    Экс-спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз в эфире ГС прокомментировал, как создавалось СНГ, что было сделано не так, и почему сегодня выход Украины из содружества ничего не означает.
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    Останется ли СНГ площадкой для диалога Россия – Украина
    13:35 08.12.2016
    754
    Эксперты как в России, так и за рубежом обратили особое внимание, что в новой Концепции внешней политики РФ особый пункт посвящен восстановлению отношений с Украиной.
    Елена Дьяченко
    Дьяченко: выход Украины из органов СНГ - это опасный популизм
    16:14 11.11.2016
    3722
    Единственным политическим договором по СНГ, подписанным и ратифицированным Украиной, является договор о создании СНГ, выйдя из него, Украина автоматически признала бы развал СССР недействительным, предупредила политэксперт Елена Дьяченко.
    Здание МИД РФ
    Выход из СНГ не в интересах Украины - МИД РФ
    12:13 11.11.2016
    589
    Как заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Василий Небензя, СНГ никого исключать не будет, но выход из Содружества - не в интересах смой Украины. .
    Дмитрий Добродомов. Архивное фото
    Украина ничего не потеряет от выхода из состава СНГ – Добродомов
    03:49 11.11.2016
    1492
    Народный депутат Дмитрий Добродомов заявил в эфире Голоса Столицы, что в случае выхода из СНГ Украина ничего не потеряет, поскольку Содружества, по сути, уже нет.
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    В Раду подан законопроект о выходе Украины из органов СНГ
    16:43 10.11.2016
    4028
    Проект постановления предусматривает прекращение действие постановления Рады от 3 марта 1999 года "О присоединении Верховной Рады Украины к соглашению о Межпарламентской ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств".
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    Украина – СНГ: полувыход из полуобъединения, что в итоге?
    20:44 11.10.2016
    5205
    Украина вновь заявляет о готовности выйти из СНГ: глава МИД Климкин называет себя сторонником этого шага, в его ведомстве, как сообщается, ведется работа по юридическому оформлению выхода, но пострадать от этих решительных действий могут простые украинцы.
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    "Игра в дипломатический покер". Политолог об отказе от договоров с СНГ
    16:17 11.10.2016
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    Политолог Владимир Кушниренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что отказ Украины от ряда договоров с СНГ продиктован стремлением интегрироваться в ЕС и напоминает игру в покер на дипломатическом уровне.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Украина выйдет из договоров с СНГ, мешающих интеграции с ЕС - эксперт
    14:42 11.10.2016
    283Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Эксперт, кандидат политических наук Владимир Кушниренко в эфире "ГС" заявил, что Украина не может выйти из СНГ, поскольку формально не является его членом, но может денонсировать договора, препятствующие интеграции с Евросоюзом.
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    В СНГ 20 тыс причастных к терроризму стоят на учете
    11:33 20.02.2018
    31
    В настоящее время по подозрению в причастности к террористическим и экстремистским структурам на пограничном учете стран Содружества находится около 20 тысяч граждан СНГ.
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