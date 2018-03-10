В Исполнительном комитете СНГ в Минске 25-26 июля проходит заседание экспертной группы по согласованию проекта договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и др.
Жюри финального конкурса "Мисс СНГ 2017", в которое вошли 11 ведущих специалистов сферы — трое из Армении, четверо из России, остальные из других стран СНГ, оценили не только красоту, но и манеры, а также интеллект девушек.
22 февраля Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.
По мнению аналитика Александра Охрименко, экономика Украины не имеет шансов на ощутимый рост без развития внутреннего рынка, и при ориентации исключительно на экспорт ВВП в 2017 году вырастет на 1%, инфляция будет выше 12%, а курс доллара достигнет 30 гривен.
Единственным политическим договором по СНГ, подписанным и ратифицированным Украиной, является договор о создании СНГ, выйдя из него, Украина автоматически признала бы развал СССР недействительным, предупредила политэксперт Елена Дьяченко.
Проект постановления предусматривает прекращение действие постановления Рады от 3 марта 1999 года "О присоединении Верховной Рады Украины к соглашению о Межпарламентской ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств".
Украина вновь заявляет о готовности выйти из СНГ: глава МИД Климкин называет себя сторонником этого шага, в его ведомстве, как сообщается, ведется работа по юридическому оформлению выхода, но пострадать от этих решительных действий могут простые украинцы.
Политолог Владимир Кушниренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что отказ Украины от ряда договоров с СНГ продиктован стремлением интегрироваться в ЕС и напоминает игру в покер на дипломатическом уровне.
Эксперт, кандидат политических наук Владимир Кушниренко в эфире "ГС" заявил, что Украина не может выйти из СНГ, поскольку формально не является его членом, но может денонсировать договора, препятствующие интеграции с Евросоюзом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Жюри финального конкурса "Мисс СНГ 2017", в которое вошли 11 ведущих специалистов сферы — трое из Армении, четверо из России, остальные из других стран СНГ, оценили не только красоту, но и манеры, а также интеллект девушек.