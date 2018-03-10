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По мнению аналитика Александра Охрименко, экономика Украины не имеет шансов на ощутимый рост без развития внутреннего рынка, и при ориентации исключительно на экспорт ВВП в 2017 году вырастет на 1%, инфляция будет выше 12%, а курс доллара достигнет 30 гривен.