На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция с предложением переименовать проспект космонавта Комаров в проспект имени Каденюка. "Фигура космонавта Комарова не связана с городом Киевом, а является следствием советского постколониального прошлого", - пишут авторы петиции.
Накануне Романа Насирова уволили с должности главы ГФС, а Генпрокуратура объявила в розыск Азарова и Арбузов. К тому же в среду земляне смогли наблюдать уникальное тройное астрономическое явление: суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".