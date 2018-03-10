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    Каденюк Леонид

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Фото дня. Украина простилась с Леонидом Каденюком
    20:14 02.02.2018
    307
    В пятницу в Киеве простились с первым и единственным космонавтом Украины Леонидом Каденюком. Знаменитый украинец был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
    Виталий Кличко
    Кличко пообещал назвать в честь Каденюка улицу в Киеве
    18:17 02.02.2018
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    По словам столичного градоначальника Виталия Кличко, в ближайшее время в Киеве появится улица имени первого космонавта Украины.
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Космонавта Каденюка похоронили на Байковом кладбище в Киеве
    17:45 02.02.2018
    237
    Прощание с космонавтом проходило в одном из помещений кабинета министров Украины, огромная очередь желающих в последний раз увидеть Каденюка выстроилась у гроба.
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Он жил небом. В Киеве прощались с Каденюком
    15:15 02.02.2018
    438
    В Киеве в клубе Кабинета министров провели в последний путь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, погибшего на 67-м году жизни.
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    В Киеве прощаются с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком 
    13:20 02.02.2018
    328
    В Киеве проходит церемония прощания с первым украинским космонавтом, Героем Украины Леонидом Каденюком.
    Прощание с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком 
    11:52 02.02.2018
    480
    Прощание проходит 2 февраля с 11.00 до 13.00 в клубе Кабинета министров. Похоронят первого космонавта Украины на Байковом кладбище в Киеве.
    Леонид Каденюк. Архивное фото
    Каденюк подарил Украине мечту про космос - эксперт
    10:37 02.02.2018
    149
    Экологическая конституция Земли - это документ, который мог бы помочь человечеству учесть ошибки и сделать планету такой, как мечтал Леонид Каденюк. Об этом рассказал его коллега Сергей Вакарин.
    Леонид Каденюк
    В Киеве в рамках декоммунизации предлагают назвать проспект именем Каденюка
    14:52 01.02.2018
    217Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция с предложением переименовать проспект космонавта Комаров в проспект имени Каденюка. "Фигура космонавта Комарова не связана с городом Киевом, а является следствием советского постколониального прошлого", - пишут авторы петиции.
    Леонид Каденюк. Архивное фото
    Стало известно, где будет похоронен Леонид Каденюк
    10:53 01.02.2018
    514
    Похороны первого космонавта Украины Леонид Каденюка пройдут в Киеве 2 февраля. Герой Украины будет похоронен на Байковом кладбище.
    Первый космонавт Украины, Герой Украины Леонид Каденюк в Музее космонавтики в школе №36 имени С. П. Королева, в Киеве, 11 апреля 2016 года
    Хроника 31 января: смерть Каденюка, Гужва покинул Украину, запрет "бандеровской идеологии"
    09:15 01.02.2018
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    Накануне Романа Насирова уволили с должности главы ГФС, а Генпрокуратура объявила в розыск Азарова и Арбузов. К тому же в среду земляне смогли наблюдать уникальное тройное астрономическое явление: суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение.
    Украинский космонавт, герой Украины Леонид Каденюк
    Каденюк для "ГС": когда украинцы будут снова в космосе - большой вопрос
    16:41 31.01.2018
    492
    Первый космонавт Украины Леонид Каденюк заявил, что у Украины есть все возможности для развития космической отрасли, нет только политической воли руководителей государства.
    Первый космонавт Украины, Герой Украины Леонид Каденюк в Музее космонавтики в школе №36 имени С. П. Королева, в Киеве, 11 апреля 2016 года
    В Госкосмосе сообщили, от чего умер Каденюк
    15:23 31.01.2018
    949
    По информации Государственного космического агентства Украины, по предварительной информации первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался от сердечного приступа.
    Леонид Каденюк. Архивное фото
    Первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Справка
    12:27 31.01.2018
    669
    Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался в среду, 31 января. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет. С 19 ноября по 5 декабря 1997 он совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия".
    Леонид Каденюк
    Умер Леонид Каденюк - СМИ
    11:28 31.01.2018
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    О смерти первого космонавта Украины Леонида Каденюка сообщило одно из украинских изданий. Официального подтверждения информации нет. По данным СМИ, он умер до приезда "скорой".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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