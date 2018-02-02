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    Фотоленты

    В Киеве прощаются с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком

    (обновлено: )134
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве проходит церемония прощания с первым украинским космонавтом, Героем Украины Леонидом Каденюком.

    Леонид Каденюк. Архивное фото
    УНИАН
    Первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Справка

    Проститься с Каденюком пришли бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз, первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, министр культуры Евгений Нищук, министр образования и науки Лилия Гриневич, мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты и простые люди.

    Гроб с телом Каденюка установлен в клубе Кабинета министров Украины. 

    На 14.00 запланированы похороны Каденюка на Байковом кладбище.

    Напомним, герой Украины Леонид Каденюк умер 31 января во время утренней пробежки в Киеве. У него случился сердечный приступ и космонавт скончался, не дождавшись приезда медиков скорой помощи.

    Читайте также: Каденюк подарил Украине мечту про космос — эксперт

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