В Киеве прощаются с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком

В Киеве проходит церемония прощания с первым украинским космонавтом, Героем Украины Леонидом Каденюком.

Проститься с Каденюком пришли бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз, первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, министр культуры Евгений Нищук, министр образования и науки Лилия Гриневич, мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты и простые люди.

Гроб с телом Каденюка установлен в клубе Кабинета министров Украины.

На 14.00 запланированы похороны Каденюка на Байковом кладбище.

Напомним, герой Украины Леонид Каденюк умер 31 января во время утренней пробежки в Киеве. У него случился сердечный приступ и космонавт скончался, не дождавшись приезда медиков скорой помощи.

Читайте также: Каденюк подарил Украине мечту про космос — эксперт