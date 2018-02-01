В Киеве в рамках декоммунизации предлагают назвать проспект именем Каденюка

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция, авторы которой предлагают переименовать проспект космонавта Комарова на проспект имени Леонида Каденюка.

Напомним, герой Украины Леонид Каденюк умер 31 января во время утренней пробежки в Киеве. У него случился сердечный приступ и космонавт скончался, не дождавшись приезда медиков скорой помощи.

"Фигура космонавта Комарова никоим образом не связана с городом Киевом, а является следствием советского постколониального прошлого. Кроме того именно на этом проспекте находится Национальный Авиационный Университет. Поэтому целесообразно почтить память о первом астронавта независимой Украины Леонида Каденюка в названии проспекта возле Национального Авиационного Университета. Особенно это становится актуальным именно в это сложное время и станет хорошим примером для национально-патриотического воспитания молодежи Украины", — указывают авторы петиции.

На 15.00 четверга петиция собрала 37 подписей из необходимых 10 тысяч. Голосование продлится в течение трех месяцев.

Ранее комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей решила переименовать 13 улиц Киева, включая Бульвар Дружбы народов, проспект Героев Сталинграда и улицу Маршала Тимошенко. Кроме того, переименование коснется станции метро "Петровка".