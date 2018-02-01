наверх
01.02.201816:47
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве в рамках декоммунизации предлагают назвать проспект именем Каденюка

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (251)

    (обновлено: )12602
    На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция с предложением переименовать проспект космонавта Комаров в проспект имени Каденюка. "Фигура космонавта Комарова не связана с городом Киевом, а является следствием советского постколониального прошлого", - пишут авторы петиции.
    Леонид Каденюк
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция, авторы которой предлагают переименовать проспект космонавта Комарова на проспект имени Леонида Каденюка.

    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Фото mapio.net
    Без Дружбы Народов, зато с Михновским: соцсети о переименованиях в Киеве

    Напомним, герой Украины Леонид Каденюк умер 31 января во время утренней пробежки в Киеве. У него случился сердечный приступ и космонавт скончался, не дождавшись приезда медиков скорой помощи.

    "Фигура космонавта Комарова никоим образом не связана с городом Киевом, а является следствием советского постколониального прошлого. Кроме того именно на этом проспекте находится Национальный Авиационный Университет. Поэтому целесообразно почтить память о первом астронавта независимой Украины Леонида Каденюка в названии проспекта возле Национального Авиационного Университета. Особенно это становится актуальным именно в это сложное время и станет хорошим примером для национально-патриотического воспитания молодежи Украины", — указывают авторы петиции.

    На 15.00 четверга петиция собрала 37 подписей из необходимых 10 тысяч. Голосование продлится в течение трех месяцев.

    Ранее комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей решила переименовать 13 улиц Киева, включая Бульвар Дружбы народов, проспект Героев Сталинграда и улицу Маршала Тимошенко. Кроме того, переименование коснется станции метро "Петровка".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Сергей Князев
    Националистический радикализм крепчает