Первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Справка

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался в среду, 31 января, в Киеве.

Ниже приводится биографическая справка.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье учителей. Первый астронавт независимой Украины, народный депутат Украины 4-го созыва, Народный посол Украины, Герой Украины.

Окончил школу с серебряной медалью и поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил с дипломом летчика-инженера по специальности "Пилотирование и эксплуатация летательных аппаратов".

1976 — отобран в отряд советских космонавтов в группу многоразовой космической системы "Буран".

1977-1979 — окончил Центр подготовки летчиков-испытателей, общекосмическая подготовка (квалификация "космонавт-испытатель").

1977 — 1996 — космонавт-испытатель группы многоразовой космической системы "Буран", летчик-испытатель Государственного научно-исследовательского института Военно-воздушных сил СССР.

В 1989 году окончил Московский авиационный институт, в течение двух лет проходил инженерную и летную подготовку по программе "Буран" как его командир. Участвовал в отработке глиссады снижения и захода на посадку космического корабля "Буран" на самолетах МиГ-31 и МиГ-25.

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1990-1992 — подготовка в качестве командира транспортного корабля "Союз-ТМ".

wikipedia Леонид Каденюк. Почтовая марка Украины, 2007 год

Во время подготовки к космическим полетам прошел уникальную инженерную и летную подготовку, изучил космические корабли "Союз", "Союз-ТМ", МТКК "Буран", орбитальную станцию "Салют", частично орбитальный комплекс "Мир" и американский многоразовый транспортный космический корабль (МТКК) Space Shuttle. Принимал участие в разработке и испытании авиационно-космических систем, в их эскизном и макетном проектировании, а также в летных испытаниях систем. Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения.

В 1995 году отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

УНИАН Первый космонавт Украины, Герой Украины Леонид Каденюк в Музее космонавтики в школе №36 имени С. П. Королева, в Киеве, 11 апреля 2016 года

С 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" (Columbia) миссии STS-87. Выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох. Основная цель проведения экспериментов — изучение влияния состояния невесомости на фотосинтетический аппарат растений, на оплодотворение и развитие зародыша, на экспрессию генов в тканях сои и репы, на содержание фитогормонов в растениях репы, на углеводный метаболизм и ультраструктуры клеток проростков сои, на процесс поражения проростков сои патогенным грибом фитофторы. 27 ноября впервые из космоса украинец вел диалог именно со своим государством.

spaceflight.nasa.gov Команда STS-87. Леонид Каденюк - крайний справа

Из воспоминаний космонавта:

"За 7 дней до старта с целью предотвращения инфекционных заболеваний для нашего экипажа был введен особый режим — карантин. Он предусматривает исключение возможности пребывания астронавтов в общественных местах и ​​любых посторонних контактов. Нас изолировали и от семей. При этом астронавты находятся не только под пристальным наблюдением медиков, но и наблюдением психологов".

"Каждую свободную минуту я и мои коллеги использовали для наблюдения и фотографирования Земли и космоса. Такие занятия были самыми любимыми, а я считал их еще одним впечатляющим и очень интересным экспериментом на борту "Колумбии".

Автор пяти научных работ. В 2017 году издал книгу "Миссия — Космос".

Награды: отличие президента Украины "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда", орден "За заслуги" III ст., отличие президента Украины — орден "За мужество" I степени, отличие "Именное огнестрельное оружие", почетное звание "Народный посол Украины", которого удостаиваются граждане Украины и иностранцы за большой личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, медаль "На славу Черновцов".

Материал подготовлен на основе открытых источников