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    В Госкосмосе сообщили, от чего умер Каденюк

    (обновлено: )65303
    По информации Государственного космического агентства Украины, по предварительной информации первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался от сердечного приступа.
    Первый космонавт Украины, Герой Украины Леонид Каденюк в Музее космонавтики в школе №36 имени С. П. Королева, в Киеве, 11 апреля 2016 года
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на 68-м году жизни умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк. По данным СМИ, он умер до приезда скорой помощи.

    Леонид Каденюк. Архивное фото
    УНИАН
    Первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Справка

    По информации Государственного космического агентства Украины, по предварительной информации Леонид Каденюк скончался от сердечного приступа.

    "По информации родственников, в ходе традиционной утренней пробежки в парке в среду утром у Леонида Константиновича случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось", — сообщил собеседник агентства.

    Ранее о кончине Каденюка сообщили ряд изданий. По данным СМИ, он умер в районе Царского Села.

    Премьер-министр Владимир Гройсман назвал его "настоящим человеком-легендой" и также выразил соболезнования родным и близким.

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