В Госкосмосе сообщили, от чего умер Каденюк

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на 68-м году жизни умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк. По данным СМИ, он умер до приезда скорой помощи.

По информации Государственного космического агентства Украины, по предварительной информации Леонид Каденюк скончался от сердечного приступа.

"По информации родственников, в ходе традиционной утренней пробежки в парке в среду утром у Леонида Константиновича случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось", — сообщил собеседник агентства.

Ранее о кончине Каденюка сообщили ряд изданий. По данным СМИ, он умер в районе Царского Села.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал его "настоящим человеком-легендой" и также выразил соболезнования родным и близким.