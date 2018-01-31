Умер Леонид Каденюк - СМИ

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на окружение, близкое к Каденюку.

По словам собеседника издания, он скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице.

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По данным источника, Каденюк умер до приезда скорой помощи.

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Леонид Каденюк — первый и на сегодняшний день единственный, совершивший полет в космос, космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины, кандидат технических наук.

wikipedia Леонид Каденюк. Почтовая марка Украины, 2007 год

Родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. С января 2011 года — советник премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

19 ноября — 5 декабря 1997 года он совершил космический полет продолжительностью 15 суток 16 часов в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле "Колумбия" (STS-87).