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    Умер Леонид Каденюк - СМИ

    (обновлено: )358509
    О смерти первого космонавта Украины Леонида Каденюка сообщило одно из украинских изданий. Официального подтверждения информации нет. По данным СМИ, он умер до приезда "скорой".
    Леонид Каденюк
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на окружение, близкое к Каденюку.

    По словам собеседника издания, он скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице.

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    По данным источника, Каденюк умер до приезда скорой помощи.

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    Леонид Каденюк — первый и на сегодняшний день единственный, совершивший полет в космос, космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины, кандидат технических наук.

    wikipedia
    Леонид Каденюк. Почтовая марка Украины, 2007 год

    Родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. С января 2011 года — советник премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

    19 ноября — 5 декабря 1997 года он совершил космический полет продолжительностью 15 суток 16 часов в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле "Колумбия" (STS-87). 

    spaceflight.nasa.gov
    Команда STS-87. Леонид Каденюк - крайний справа

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