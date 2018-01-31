Порошенко о Каденюке: украинец, проложивший человечеству дорогу к звездам

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

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"Ушел в вечность Леонид Каденюк. Он встал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие. Вечная память первому космонавту независимой Украины", — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Петр Порошенко/Twitter, 31 января 2018

Ранее о кончине Каденюка сообщили ряд изданий. По данным СМИ, он умер в районе Царского Села.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал его "настоящим человеком-легендой" и также выразил соболезнования родным и близким.

Каденюк, который родился в селе Клишковцы Черновицкой области, в 1995 году прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.