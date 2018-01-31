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    "Человек-легенда". Гройсман соболезнует в связи со смертью Каденюка

    (обновлено: )61901
    Глава правительства назвал Леонида Каденюка, скончавшегося в среду утром, "настоящим человеком-легендой". Владимир Гройсман выразил соболезнования родным и близким.
    Генерал-майор Вооруженных сил Украины, Герой Украины, кавалер ордена За мужество I степени, первый космонавт Украины Леонид Каденюк в скафандре, 15 ноября 1997 года
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родным и близким скончавшегося первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

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    "Умер Леонид Каденюк. Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", — написал глава правительства в среду на своей странице в Facebook.

    Владимир Гройсман/Facebook, 31 января 2018

    Ранее о кончине Каденюка сообщили ряд изданий. По данным СМИ, он умер в районе Царского Села.

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