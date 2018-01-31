"Человек-легенда". Гройсман соболезнует в связи со смертью Каденюка

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родным и близким скончавшегося первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

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"Умер Леонид Каденюк. Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", — написал глава правительства в среду на своей странице в Facebook.

Владимир Гройсман/Facebook, 31 января 2018

Ранее о кончине Каденюка сообщили ряд изданий. По данным СМИ, он умер в районе Царского Села.