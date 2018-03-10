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    Игорь Гужва

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 210
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    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва назвал условие возвращения в Украину
    09:52 13.02.2018
    408Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам журналиста Игоря Гужвы, когда в Украине появится "возможность защищать свои права в правовом поле", он вернется "первой же электричкой на родину".
    Объявление в розыск Игоря Гужвы. Видео
    Гужва объявлен в розыск. Комментарии прокурора и адвоката 
    05:06 13.02.2018
    243Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат Игоря Гужвы Елена Клименко заверила, что ее клиент проходит курс лечения за границей и намерен вернуться в Украину 20 февраля.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва о розыске: пора развешивать листовки на заборах Порошенко и Луценко
    23:17 12.02.2018
    596Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск главного редактора "Страны" Игоря Гужву в рамках уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Адвокат Гужвы готовит жалобу в ЕСПЧ на нарушения в украинских судах
    19:30 12.02.2018
    91Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат Игоря Гужвы заявила, что считает решение об объявлении ее подзащитного в розыск несправедливым и преждевременным.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Суд объявил Гужву в розыск
    18:19 12.02.2018
    271Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Трубников удовлетворил ходатайство объявить Игоря Гужву в розыск, а производство по его обвинению в уклонении от уплаты налогов - остановить до выполнения решения суда.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    В понедельник Генпрокуратура потребует в суде арестовать журналиста Гужву
    06:50 12.02.2018
    383Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сторона обвинения намерена просить следственного судью арестовать Гужву. Одним из оснований для ужесточения ему меры пресечения прокуратура называла регулярные неявки главреда на заседания судов.
    Обыски в редакции Вестей
    Погромы будут! В Украине каждый день оказывается давление на СМИ
    15:15 09.02.2018
    1253Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Обращение в защиту Гужвы появилось на онлайн-платформе Совета Европы
    20:09 07.02.2018
    418Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Инициаторами обращения в поддержку Игоря Гужвы стали Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) и международная правозащитная организация Index on Censorship.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Что может заставить Австрию выдать Гужву Украине? Мнение юриста
    18:41 07.02.2018
    551Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух отмечает, что у прокуратуры были все возможности не допустить выезда главреда интернет-издания "Страна.ua" за пределы Украины.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва: меня в Украине ждет тюрьма
    06:37 07.02.2018
    550Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявляет, что действия власти против него продиктованы одним лишь желанием упечь его в тюрьму.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва сообщил, какой ответ готовит суду, разрешившему его задержание
    21:30 06.02.2018
    595Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Главный редактор издания "Страна.ua" отметил, что решение суда о его задержании распространяется только в Украину и в Австрии его задержать не могут.
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Портнов : через семь дней фото Гужвы будет на сайте Интерпола
    15:43 06.02.2018
    651Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам Андрея Портнова, вскоре последует официальное объявление Игоря Гужвы в международный розыск и публикация данных на него на сайте Интерпола. Портнов уверен, что в будущем удастся доказать, что Гужву преследуют по политическим мотивам.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    В ГПУ озвучили условия, при которых Гужву объявят в розыск
    13:02 06.02.2018
    192Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Если Игорь Гужва не явится на судебное заседание, которое назначено на 12 февраля, он с соблюдением всех процедур будет объявлен в межгосударственный розыск, а потом - в международный, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве
    Гужва: украинский суд выдал постановление о моем задержании
    11:18 06.02.2018
    269Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам Игоря Гужвы, Администрация президента Украины намерена дипломатическими путями добиваться от Австрии его выдачи. После решения о задержании следующим решением суда будет объявление в розыск.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Европейские журналисты обратились в Совет Европы по делу Гужвы
    19:38 05.02.2018
    452Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    В обращении отмечается, что Европейская федерация журналистов с коллегами из НПО Index on Censorship решили разместить совместное предупреждение о деле Гужвы на платформе Совета Европы.
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Гужва и "радикал" Мосийчук поссорились в прямом эфире 
    01:22 03.02.2018
    3380Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам журналиста Игоря Гужвы, нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук глобально дискредитирует Украину, что на руку любому вражескому государству.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва раскритиковал Луценко за "позорное вранье" и отдых на Сейшелах
    18:55 02.02.2018
    2300Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Главный редактор интернет-издания "Страна" заявил, что генеральный прокурор и другие испугались международного резонанса дела и предпринимают попытки "срочно делать хорошую мину".
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Что "светит" Гужве в Австрии? Опрос экспертов
    18:13 02.02.2018
    1115Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат Елена Карнаух заявила, что не впервые имеет проблемы с политическими преследованиями. А политолог Петр Олещук отметил, что выезд Гужвы из страны был выгоден Генпрокуратуре.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко: ГПУ намерена объявить Гужву в розыск
    16:19 02.02.2018
    114Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, его ведомство будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в виде розыска международного - сначала государственного, а потом международного.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Эффект Гужвы. Соцсети: Европа увидит политические репрессии в Украине
    14:57 02.02.2018
    1141Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Даже покинув Украину, главред "Страны" Игорь Гужва со своей непростой историей остается на первых полосах отечественных СМИ и в топе самых обсуждаемых тем в соцсетях. Что изменилось сегодня в деле Гужвы?
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Обыски в редакции Вестей
    Погромы будут! В Украине каждый день оказывается давление на СМИ
    15:15 09.02.2018
    1253
    Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва о розыске: пора развешивать листовки на заборах Порошенко и Луценко
    23:17 12.02.2018
    596
    Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск главного редактора "Страны" Игоря Гужву в рамках уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва назвал условие возвращения в Украину
    09:52 13.02.2018
    408
    По словам журналиста Игоря Гужвы, когда в Украине появится "возможность защищать свои права в правовом поле", он вернется "первой же электричкой на родину".
    Игорь Гужва. Архивное фото
    В понедельник Генпрокуратура потребует в суде арестовать журналиста Гужву
    06:50 12.02.2018
    383
    Сторона обвинения намерена просить следственного судью арестовать Гужву. Одним из оснований для ужесточения ему меры пресечения прокуратура называла регулярные неявки главреда на заседания судов.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Суд объявил Гужву в розыск
    18:19 12.02.2018
    271
    Судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Трубников удовлетворил ходатайство объявить Игоря Гужву в розыск, а производство по его обвинению в уклонении от уплаты налогов - остановить до выполнения решения суда.
    Объявление в розыск Игоря Гужвы. Видео
    Гужва объявлен в розыск. Комментарии прокурора и адвоката 
    05:06 13.02.2018
    243
    Адвокат Игоря Гужвы Елена Клименко заверила, что ее клиент проходит курс лечения за границей и намерен вернуться в Украину 20 февраля.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Адвокат Гужвы готовит жалобу в ЕСПЧ на нарушения в украинских судах
    19:30 12.02.2018
    91
    Адвокат Игоря Гужвы заявила, что считает решение об объявлении ее подзащитного в розыск несправедливым и преждевременным.
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