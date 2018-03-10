Судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Трубников удовлетворил ходатайство объявить Игоря Гужву в розыск, а производство по его обвинению в уклонении от уплаты налогов - остановить до выполнения решения суда.
Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
По словам Андрея Портнова, вскоре последует официальное объявление Игоря Гужвы в международный розыск и публикация данных на него на сайте Интерпола. Портнов уверен, что в будущем удастся доказать, что Гужву преследуют по политическим мотивам.
Если Игорь Гужва не явится на судебное заседание, которое назначено на 12 февраля, он с соблюдением всех процедур будет объявлен в межгосударственный розыск, а потом - в международный, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Даже покинув Украину, главред "Страны" Игорь Гужва со своей непростой историей остается на первых полосах отечественных СМИ и в топе самых обсуждаемых тем в соцсетях. Что изменилось сегодня в деле Гужвы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
Судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Трубников удовлетворил ходатайство объявить Игоря Гужву в розыск, а производство по его обвинению в уклонении от уплаты налогов - остановить до выполнения решения суда.
Прокурор собирается просить суд избрать подозреваемому в вымогательстве главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере более 3 млн грн.
Суд в Киеве в субботу арестовал на два месяца Игоря Гужву с альтернативой внесения залога в сумме около 21 тысячи долларов. Прокуратура намерена обжаловать решение суда, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Игорь Гужва подтвердил факт встречи в ресторане, которую в качестве доказательства вымогания взятки привел генпрокурор Украины, однако он заявил, что отказался от предлагаемой взятки и пытался разобраться в том, кто и зачем хочет его подставить.
Бывший главный редактор газеты "Вести" Игорь Гужва, подозреваемый в умышленном уклонении от уплаты налогов, сообщил, что будет баллотироваться в Киевский городской совет по спискам "Оппозиционного блока".