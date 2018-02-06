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    В ГПУ озвучили условия, при которых Гужву объявят в розыск

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (96)

    (обновлено: )14701
    Если Игорь Гужва не явится на судебное заседание, которое назначено на 12 февраля, он с соблюдением всех процедур будет объявлен в межгосударственный розыск, а потом - в международный, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву объявят в межгосударственный, а позже в международный розыск, если он не придет на заседание суда в Киеве 12 февраля, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

    "После того как он (Гужва – ред.) не явится на судебное заседание, которое назначено на 12 февраля, он с соблюдением всех процедур будет объявлен в межгосударственный розыск, а потом в международный", — сказала Сарган.

    Заявление Игоря Гужвы. Видео
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    В Шевченковском райсуде Киева 12 февраля должно состояться очередное заседание по делу против Гужвы об уклонении от уплаты налогов. В рамках этого дела главреду избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллион гривен, который журналист уже внес.

    Кроме того, в Украине рассматривается еще одно уголовное дело против Гужвы. Его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. В рамках этого дела суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 544 тысячи гривен. В июне 2017 года за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ намерена объявить в международный и национальный розыск главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужву, который попросил политического убежища в Австрии.

    Напомним, в 2017 году Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен. После внесения залога Гужва вышел на свободу.

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