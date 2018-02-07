Гужва: меня в Украине ждет тюрьма

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Суд постановил задержать и принудительно доставить на заседание главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву, который попросил политического убежища в Австрии. Кроме того, как заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство прокурора о передаче залога, внесенного Гужвой в качестве меры пресечения в госбюджет. В частности, речь идет о сумме в 1,35 млн гривен. Также спикер ГПУ добавил, что следующее заседание суда по делу главреда "Страна.ua"назначено на 12 февраля 2018 года.

Свое мнение по поводу происходящего Игорь Гужва высказал лично в эфире радиостанции Голос Столицы.

Как Вы можете прокомментировать события, разворачивающиеся вокруг вашей персоны? Каковы будут Ваши дальнейшие действия?

— Во-первых, все эти решения еще раз доказывают то, о чем я говорил после вынужденного отъезда в Австрию, я попросил политического убежища, то есть я говорил о том, что меня в Украине ждет тюрьма и суд своим недавним решением это подтвердил. Прокуратура, более того, ходатайствует о взятии меня под арест, об изменении меры пресечения, что также говорит об этом. Я говорил о том, что мне и другим журналистам поступают угрозы. Сразу после моего отъезда Игорь Мосийчук, нардеп, заместитель комитета по вопросам правоохоранительных органов Верховной Рады, заявил о том, что таким, как я, может теперь угрожать судьба Олеся Бузины. То есть все эти действия — просто как явка с повинной для властей в моем деле. Они еще раз показывают, что нет никакого чистого криминала, о котором они говорят, есть политическое преследование, желание меня посадить в тюрьму. Они, конечно, очень недовольны тем, что это нельзя сделать. Поэтому и предпринимают подобные хаотичные шаги.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляла, что в случае неявки на заседание 12 февраля Вас объявят в межгосударственный, а затем — в международный розыск. Что Вы можете на это сказать?

— Это совершенно очевидные перспективы. Ясно, что прокуратура пойдет в этом направлении, но я просто хочу сказать, что подавляющее большинство всех заявлений, которые украинские правоохранители подавали в Интерпол по так называемым политическим делам, они все были отклонены Интерполом, практически все, потому что есть четкое понимание в международных организациях, что за всеми этими действиями украинских силовых структур стоит политическое преследование, поэтому, как правило, на подобные заявки с украинской стороны не реагируют. Мы, я и команда юристов, которые со мной работают, сейчас как раз и занимаемся вопросами реагирования на подобные вещи, более того, мы будем оспаривать то решение, которое вынес украинский суд, будем максимально жестко и плотно сопротивляться в украинском правовом поле и в международном правовом поле, насколько это нам позволяет ситуация.

Это совпадение или счастливый случай, что Вам удалось покинуть страну до того, как Вас начали искать?

— Я думаю, что это был просто недосмотр со стороны прокуратуры, потому что была очень жесткая установка меня из страны не выпускать и, в конце концов, довести все те пять дел, которые против меня фабрикуются сейчас, до обвинительных приговоров, посадить меня в тюрьму и так далее, то все эти репрессивные планы властей компенсируются хаосом, полным беспределом в плане дисциплины, который царит в силовых структурах после многих других реформ.

То есть Вас не предупреждали, что можно в это время что-то сделать?

— Нет, никто меня не предупреждал, я просто как законопослушный человек дождался, пока истекла мера пресечения и абсолютно легально выехал из Украины.

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Напомним, политический эксперт Светлана Кушнир в эфире "ГС" заявила, что переезд Гужвы в Австрию сильно ударит по репутации Украины. Она отметила, что на Западе запрос Гужвы на политубежище в Австрии однозначно будут трактовать как наступление на свободу слова в Украине.