Вечером в среду мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позже полиция сообщила об еще одном нападении с применением ножа.
Политолог Вадим Карасев считает, что отъезд журналиста в Австрию - это "оптимальный вариант разрешения конфликта вокруг главного редактора Страны.ua после неудавшихся обвинений в его адрес для всех сторон: для Гужвы и для генеральной прокуратуры Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Вечером в среду мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позже полиция сообщила об еще одном нападении с применением ножа.
Вечером в среду мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позже полиция сообщила об еще одном нападении с применением ножа.
Вечером в среду мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позже полиция сообщила об еще одном нападении с применением ножа.
В австрийских Альпах прошли гонки ретро-автомобилей Ennstal Classic. Это одни из самых известных ралли для классических машин в Европе. В течение трех дней участники проехали около 900 километров через Штирию, Зальцбург, Верхнюю Австрию и Каринтию.
Высший земельный суд Вены во вторник разрешил экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. В этот же день внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности.
Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко, имеющая российское и австрийское гражданства, опубликовала в Facebook фотографии с церемонии бракосочетания с азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым.
С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 350 тысяч мигрантов, каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.
Сейчас около вокзала остается импровизированный лагерь, в котором живут 2-3 тысячи беженцев. Волонтеры раздают им продукты и воду. Также сюда приходят местные жители, которые приносят лекарства, одеяла, еду.
В Вене поздно вечером во вторник состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2015", по результатам которого определились первые 10 финалистов конкурса. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
Число пострадавших на пивном фестивале на севере Австрии в результате непогоды увеличилось до 120 человек. Как сообщил представитель полиции в ходе пресс-конференции, более 20 человек получили тяжелые ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.
Жизнь футболиста амстердамского "Аякса" Абдельхака Нури, который потерял сознание во время контрольного матча с бременским "Вердером", находится вне опасности, сообщается в официальном микроблоге голландской команды в Twitter.
Массовая драка произошла в товарищеской встрече между московским "Спартаком" и сербской командой "Вождовац". На 77-ой минуте игры защитник сербского клуба Марко Гайич грубо сыграл против нападающего "красно-белых" Зе Луиша.
В случае победы 45-летний Норберт Гофер (Партия свободы Австрии) станет первым ультраправым президентом страны среди всех государств ЕС. В комментарии СМИ он заявил, что не является опасным человеком и намерен это доказать в процессе своей работы.
Адвокаты миллиардера заявляли, что уголовное преследование Фирташа в США, где он обвиняется в даче взятки индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения, было политически мотивированным.
Вечером в среду мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позже полиция сообщила об еще одном нападении с применением ножа.