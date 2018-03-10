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    Австрия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 366
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    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    Кровавая резня в спокойной Вене 
    05:20 08.03.2018
    542
    Вечером в среду мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позже полиция сообщила об еще одном нападении с применением ножа.
    Дональд Трамп
    Темы в мире: новая отставка у Трампа, женщины на передовой в Донбассе
    15:25 01.03.2018
    332
    Ведущие мировые СМИ обсуждают отставку директора по коммуникациям Белого дома, последствия Brexit для Северной Ирландии, а также роль Вены в урегулировании кризиса в Донбассе.
    Утерянная картина Густава Климта
    Картину знаменитого Климта нашли в шкафу у австрийской пенсионерки
    21:30 13.02.2018
    264
    Бывшая секретарша, вышедшая на пенсию в 1977 году, хранила работу Климта под названием Zwei Liegende ("Двое лежащих") в своем шкафу.
    На месте ЧП в Австрии
    В Австрии столкнулись два пассажирских поезда
    15:55 12.02.2018
    152
    По непонятным причинам произошло боковое столкновение ехавших по соседним путям поездов, один из них сошел с рельсов. Детали инцидента выясняются.
    Победитель президентских выборов в Австрии Александр Ван дер Беллен
    Президент Австрии удивился своим украинским корням
    14:16 12.02.2018
    1109
    Отметим, что президент Петр Порошенко представил Ван дер Беллену оригинальный подарок: документы о том, что его прадед по материнской линии родился на территории современной Полтавщины.
    Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Порошенко и Венский бал. Стало известно о важной встрече
    08:45 11.02.2018
    3390
    Как отмечается, президент Александр Ван дер Беллен был гостеприимным и заинтересованным в Украине. В марте он приедет с официальным визитом в страну.
    Петр Порошенко в Австрии
    Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор в Украине геноцидом
    23:58 08.02.2018
    271
    Во время встречи с председателем Национального совета Австрии Вольфганго Соботко украинский президент также поднял вопрос о продолжении санкций против России.
    Президенты Австрии и Украины Александер Ван дер Беллен и Петр Порошенко
    Порошенко анонсировал визит президента Австрии в Украину
    17:31 08.02.2018
    132
    Петр Порошенко сообщил, что в ходе рабочей поездки в Австрию провел с коллегой очень продуктивные и полезные переговоры. В частности, по его словам, стороны коснулись вопроса конфликта в Донбассе.
    Порошенко с супругой прибыли в Австрию
    Порошенко прибыл в Австрию с официальным визитом
    15:32 08.02.2018
    205
    Сообщается, что в ходе визита Петра Порошенко в Австрию предусмотрены двусторонние переговоры с президентом Ван дер Белленом.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Что может заставить Австрию выдать Гужву Украине? Мнение юриста
    18:41 07.02.2018
    551Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух отмечает, что у прокуратуры были все возможности не допустить выезда главреда интернет-издания "Страна.ua" за пределы Украины.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва: меня в Украине ждет тюрьма
    06:37 07.02.2018
    550Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявляет, что действия власти против него продиктованы одним лишь желанием упечь его в тюрьму.
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве
    Гужва: украинский суд выдал постановление о моем задержании
    11:18 06.02.2018
    269Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам Игоря Гужвы, Администрация президента Украины намерена дипломатическими путями добиваться от Австрии его выдачи. После решения о задержании следующим решением суда будет объявление в розыск.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Что "светит" Гужве в Австрии? Опрос экспертов
    18:13 02.02.2018
    1115Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат Елена Карнаух заявила, что не впервые имеет проблемы с политическими преследованиями. А политолог Петр Олещук отметил, что выезд Гужвы из страны был выгоден Генпрокуратуре.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко: ГПУ намерена объявить Гужву в розыск
    16:19 02.02.2018
    114Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, его ведомство будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в виде розыска международного - сначала государственного, а потом международного.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва: все сообщения с угрозами будут переданы властям Австрии
    23:55 01.02.2018
    479Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Покинувший Украину Игорь Гужва заявил, что первостепенная задача состоит в том, "чтобы доказать австрийским властям, что имеет место в именно политическое преследование".
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва. Архивное фото
    Власти Австрии отреагировали на просьбу о политическом убежище Гужвы
    22:11 01.02.2018
    3330Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, он получил так называемую "белую карту", которая позволяет находиться в Австрии во время рассмотрения заявления.
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве
    "Оппоблок" об отъезде Гужвы: свобода слова в Украине - под угрозой
    14:40 01.02.2018
    251Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко считает, что пять сфабрикованных уголовных дел против Гужвы – "это перебор даже по меркам вседозволенности нынешней власти".
    Игорь Гужва
    Карасев: выезд Гужвы в Австрию - оптимальный вариант для него и прокуратуры
    13:22 01.02.2018
    429Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Политолог Вадим Карасев считает, что отъезд журналиста в Австрию - это "оптимальный вариант разрешения конфликта вокруг главного редактора Страны.ua после неудавшихся обвинений в его адрес для всех сторон: для Гужвы и для генеральной прокуратуры Украины".
    Игорь Гужва. Архивное фото
    МВД Австрии не комментирует просьбу Гужвы предоставить ему убежище
    11:39 01.02.2018
    104Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Накануне главный редактор издания Страна.ua покинул Украину, заявив, что получил угрозу физической расправы. Против Гужвы расследуется уголовное дело по подозрению в вымогательстве.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Генпрокуратура сообщила, когда начнет экстрадицию Гужвы
    10:22 01.02.2018
    587Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Как сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, как только орган следствия инициирует розыск и подготовит запрос на экстрадицию Гужвы, ГПУ, как центральный орган, его направит.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Порошенко и Венский бал. Стало известно о важной встрече
    08:45 11.02.2018
    3390
    Как отмечается, президент Александр Ван дер Беллен был гостеприимным и заинтересованным в Украине. В марте он приедет с официальным визитом в страну.
    Победитель президентских выборов в Австрии Александр Ван дер Беллен
    Президент Австрии удивился своим украинским корням
    14:16 12.02.2018
    1109
    Отметим, что президент Петр Порошенко представил Ван дер Беллену оригинальный подарок: документы о том, что его прадед по материнской линии родился на территории современной Полтавщины.
    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    Кровавая резня в спокойной Вене 
    05:20 08.03.2018
    542
    Вечером в среду мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позже полиция сообщила об еще одном нападении с применением ножа.
    Дональд Трамп
    Темы в мире: новая отставка у Трампа, женщины на передовой в Донбассе
    15:25 01.03.2018
    332
    Ведущие мировые СМИ обсуждают отставку директора по коммуникациям Белого дома, последствия Brexit для Северной Ирландии, а также роль Вены в урегулировании кризиса в Донбассе.
    Петр Порошенко в Австрии
    Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор в Украине геноцидом
    23:58 08.02.2018
    271
    Во время встречи с председателем Национального совета Австрии Вольфганго Соботко украинский президент также поднял вопрос о продолжении санкций против России.
    Утерянная картина Густава Климта
    Картину знаменитого Климта нашли в шкафу у австрийской пенсионерки
    21:30 13.02.2018
    264
    Бывшая секретарша, вышедшая на пенсию в 1977 году, хранила работу Климта под названием Zwei Liegende ("Двое лежащих") в своем шкафу.
    Порошенко с супругой прибыли в Австрию
    Порошенко прибыл в Австрию с официальным визитом
    15:32 08.02.2018
    205
    Сообщается, что в ходе визита Петра Порошенко в Австрию предусмотрены двусторонние переговоры с президентом Ван дер Белленом.
    На месте ЧП в Австрии
    В Австрии столкнулись два пассажирских поезда
    15:55 12.02.2018
    152
    По непонятным причинам произошло боковое столкновение ехавших по соседним путям поездов, один из них сошел с рельсов. Детали инцидента выясняются.
    Президенты Австрии и Украины Александер Ван дер Беллен и Петр Порошенко
    Порошенко анонсировал визит президента Австрии в Украину
    17:31 08.02.2018
    132
    Петр Порошенко сообщил, что в ходе рабочей поездки в Австрию провел с коллегой очень продуктивные и полезные переговоры. В частности, по его словам, стороны коснулись вопроса конфликта в Донбассе.
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