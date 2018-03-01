Темы в мире: новая отставка у Трампа, женщины на передовой в Донбассе

РИА Новости Украина

Когда теряешь Хоуп Хикс

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс уходит в отставку, пишут многие американские СМИ.

"Директор по коммуникациям Белого дома объявила, что уйдет в отставку в ближайшие недели или месяцы. Она заняла эту должность в августе и стала одним из самых "долгоиграющих" сподвижников Трампа", — сообщает USA Today. "Мисс Хикс подумывала о том, чтобы уйти, на протяжении несколько месяцев", — пишет New York Times, ссылаясь на источники.

Газета отмечает, что Хикс еще не решила, где будет работать после того, как покинет должность в администрации президента. Washington Post пишет, что Хикс была "отчаянно верна своему боссу", имела "исключительное влияние" в Вашингтоне, а Трамп обращался с ней как с дочерью. На нее возлагались большие надежды, сообщает газета, ожидалось, что она будет работать с президентом до конца его срока, однако Хикс приняла решение уйти, по мнению издания, в самое смутное для Трампа время, когда спецпрокурор Роберт Мюллер "подкрадывается все ближе".

Большинство крупных изданий обращают внимание на то, что о планируемой отставке Хикс было объявлено на следующий день после того, как она дала показания по "делу РФ", однако, как отмечает Los Angeles Times, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что ее уход никоим образом с этим не связан. СМИ остается лишь гадать о причинах этого решения. Так, Washington Post считает, что они могут быть достаточно "безобидны" и связывают их с усталостью от "изматывающей" работы в Белом доме.

План ЕС по Brexit обнажил "ирландский вопрос"

Многие зарубежные издания в четверг не обошли вниманием новость о публикации Еврокомиссией проекта соглашения с Британией по выходу страны из Евросоюза (Brexit).

"Документ, в котором изложены условия "развода", предлагает меры, из-за которых экономические правила в Северной Ирландии фактически будут отличаться от остальной части Британии", — отмечает газета Wall Street Journal. Как уточняют газеты, в документе, в частности, содержатся положения об открытой границе между Ирландией и Северной Ирландией и доступе к единому рынку и Европейскому таможенному союзу. Как подчеркивает Washington Post, теперь вопрос об ирландской границе "стал неожиданным препятствием для Brexit".

"Неприятный вопрос об ирландской границе почти не упоминался до исторического голосования Британии по выходу из Евросоюза в 2016 году", — пишет газета. Как подчеркивает Guardian, после публикации европейского документа "стало еще более очевидно, что переговоры по Brexit находятся в сложном положении". Как отмечает Financial Times, после обнародования плана премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна с проектом документа. Но "Ирландия приветствовала черновик и твердую позицию о необходимости специальных мер для границы". Издание полагает, что заявление Мэй "подчеркивает масштаб стоящей перед ней дилеммы".

"Ирландский вопрос особенно важен для премьер-министра, потому что ее правительству меньшинства нужна поддержка Демократической юнионистской партии, североирландской партии, которая категорически против отделения Северной Ирландии от остальной части Соединенного Королевства", — заключает Wall Street Journal.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС

Атака на серверы правительства ФРГ

Хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии. Об этом пишут многие мировые СМИ. По данным телекомпании Deutsche Welle, хакеры атаковали правительственную сеть Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB) — коммуникационную платформу для быстрого и безопасного обмена данными в правительственных учреждениях Германии, которая была разработана, чтобы действовать автономно от других сетей и увеличить уровень безопасности передачи секретных правительственных сообщений. Spiegel сообщает, что атака была зафиксирована еще в декабре, однако сколько времени вредоносный код орудовал в системах до момента обнаружения, неизвестно.

Как пишет Washington Post со ссылкой на источник в области безопасности, тогда власти приняли решение занять наблюдательную позицию и проследить за действиями хакеров в течение нескольких месяцев, однако за это время, по словам источника, никакой значительной информации похищено не было. Многие СМИ голословно обвиняют в атаке хакерскую группировку "APT28", также известную как Fancy Bears, которую ряд стран бездоказательно связывает с Россией.

"Связь настоящей атаки (с группировкой) не подтверждена", — пишет Sueddeutsche Zeitung. По информации Handelsblatt, в четверг, возможно, будет проведено экстренное заседание, на котором будут присутствовать представители министерств, затронутых атакой – МВД, МИД, Минобороны, а также глава агентства кибербезопасности ФРГ (BSI) Арне Шёнбом.

Ученые зафиксировали сигнал из времени "начала Вселенной"

Ученые впервые зафиксировали сигнал из периода "зарождения космоса" – момента, когда возникли первые звезды во Вселенной, пишет в четверг Washington Post и другие издания.

"Это открытие называют "революционным", "новаторским" и самым важным в астрономии с 2015 года, когда были зафиксированы гравитационные волны", — отмечает Daily Telegraph. Сигнал был обнаружен в рамках проекта ученых из Аризонского университета, он представляет собой "радиосигнал, вызванный взаимодействием света от тех звезд с газообразным водородом, которыми заполнено начальное пространство", — пишет журнал National Geographic.

Как отмечает издание Time, сигнал в австралийской пустыне поймала "антенна, которая немногим больше, чем холодильник, и стоит меньше 5 миллионов долларов, но некоторым образом может возвращаться во время и пространство дальше, чем знаменитый телескоп Хаббл". Если результат нескольких лет работы ученых будет подтвержден, он "поможет объяснить явления, благодаря которым возникли первые звезды, черные дыры, галактики и, в конце концов, все существующие объекты", отмечает Washington Post. В частности, в отдельном исследовании другой ученый предположил, что "размер сигнала может говорить о том, что он находился под воздействием черной материи". "Возможно, это новый ключ к одной из наименее разгаданных тайн вселенной", — считает издание.

Роль Австрии в украинском кризисе

В Москве федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту РФ Владимиру Путину участие своей страны в миссии ООН в Украине, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Эта поездка является продолжением нашего председательства в ОБСЕ", во время которого сотрудничество с Россией было очень интенсивным, заявил канцлер. "Курц осознанно упомянул ОБСЕ, — отмечает автор публикации Андре Баллен. — Эта поездка — дело деликатное: Австрийская партия свободы (FPÖ), входящая в состав правительства, до выборов требовала отклонения Вены от курса европейской политики в отношении России и отмены санкций".

Во время встречи с Путиным Курц дал понять, что Вена готова играть более заметную роль в решении украинского кризиса. Австрия как нейтральное государство могла бы взять на себя ответственность в миротворческой миссии в Донбассе, сказал Курц.

"Это предложение могло бы внести новую динамику в ослабевшие в последнее время дебаты вокруг использования миротворческих сил. Реализация миссии, однако, далека от определенности, для нее необходимо обоюдное согласие Украины и России", — говорится в статье.

ROBERT JAEGER / APA / AFP Канцлер Австрии Себастьян Курц

Женщины на передовой в Донбассе

Анна Гриценко для издания Open Democracy пишет об активной роли женщин в реформировании украинской армии. Вопреки парадигме некоторых феминисток, утверждающих, что войны —это лишь "мачистские игры", украинки отказались "мирить" мужчин и определять себя как жертв мужских конфликтов, проявили гражданскую позицию и заняли активную роль в вооруженном сопротивлении в Донбассе, считает автор.

"Сейчас в Вооруженных силах Украины служит более двадцати тысяч женщин, что составляет восемь процентов от всего состава военнослужащих. Только у двух тысяч есть офицерские звания, ни у одной нет звания генерала. И в то время как женщины вливались в состав армии, государство тянуло с предоставлением им адекватных условий службы, как юридических, так и бытовых", — отмечается в материале.

Автор обращает внимание на проект "Невидимый батальон", состоявшийся при поддержке Украинского женского фонда и «ООН-женщины», который был призван обратить внимание общества на роль женщин в АТО и на проблемы гендерного неравенства, с которыми они сталкиваются в процессе своей службы.

"Участницам АТО пришлось столкнуться и с непониманием со стороны мужчин-сослуживцев — как рассказывали разные респондентки независимо друг от друга, мужчинам прямо в процессе службы приходилось пересматривать свою картину мира и укладывать в голове тот факт, что женщина тоже может полноценно служить", — говорится в статье.

Общегражданская и отчасти личная мотивация — кто-то всю жизнь хотела служить, но никуда не брали, у кого-то российские войска заступили буквально в родное село — вынудили украинок терпеть все эти лишения без особых надежд на признание и вознаграждение.