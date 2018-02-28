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    Путин: Россия продолжит работу со всеми сторонами по Донбассу

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    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе (296)

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    Владимир Путин отметил, что попытки договориться по вопросу миротворцев в Донбассе без привлечения конфликтующих сторон выглядят нелогично.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Россия продолжит работать со всеми заинтересованным сторонами для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

    "Надо сначала сделать политические шаги по урегулированию, начать реализацию минских соглашений, а потом уже думать о будущих шагах. А сегодня нужно обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ. Мы с этим согласны. Давайте сделаем хотя бы этот шаг. Но почему-то и этого не делается, не хотят и отказываются. Странно, но будем над этим работать вместе со всеми заинтересованными сторонами", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

    Донбасс. Архивное фото
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    По Донбассу. Очередная "миротворческая" обструкция Киева

    Российский лидер подчеркнул, что попытки договориться по вопросу миротворцев в Донбассе без привлечения конфликтующих сторон выглядят нелогично.

    "Скажите мне, пожалуйста, есть хоть один пример в международной практике, когда урегулирование конфликтов подобного рода происходит без привлечения одной из конфликтующих сторон? Такой практики в мире просто не существует. Но, к сожалению, никто не хочет, во всяком случае, сегодняшние киевские власти не хотят прямого диалога, как это предусмотрено, кстати говоря, в минских соглашениях, с представителями этих непризнанных территорий", — отметил Путин.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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