Brexit: решение есть, проблемы остаются

Владимир Матвеев, обозреватель

Великобритания рассчитывает закрепить соглашение о переходном периоде в следующем месяце и затем договориться о долгосрочной торговой сделке с Брюсселем, иначе экономика Соединенного Королевства потеряет порядка 348 миллиардов долларов в течение 15 лет.

В ближайшие недели премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с двумя речами по процессу Brexit, с целью более подробно очертить путь выхода Королевства из Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Британском правительстве.

В частности, Тереза Мэй планирует произнести речи в течение последующих трех недель, в которых очертит стратегию выхода Королевства из состава Евросоюза (Brexit), будущее виденье отношений между Великобританией и ЕС. Об этом она рассказала в эфире телеканала Sky News.

Про словам Мэй, план будет посвящен не только "справедливому" соглашению для Brexit, но экономическим реформам.

"В ближайшие недели я обнародую более детальный план для Британии. Он будет посвящен не только справедливому соглашению для Brexit, но экономическим реформам. Речь идет не только о справедливой международной сделке, но также о справедливости на родине", — сказала премьер-министр.

Мэй также намерена развивать торговые отношения между Лондоном и Брюсселем. "Мы покидаем ЕС, но не мы уходим из Европы. Мы хотим сохранить хорошие отношения с другими членами Евросоюза", — заявила британский премьер.

Первую речь об отношениях с ЕС в сфере безопасности Тереза Мэй произнесет на конференции в Мюнхене в следующую субботу. В другой речи Мэй очертит видение будущего партнерства Великобритании с евроблоком.

Читайте также — Der Spiegel: знакомьтесь, президент Украины Петр Инкогнито

Несколько британских министров также должны произнести речи в ходе кампании, которую в офисе британского премьера назвали "дорогой к Brexit". В речах, в частности, говорится о безопасности, правах работников, торговле и передаче власти.

Сообщается, что с речами выступят министр иностранных дел Борис Джонсон, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, министр торговли Лиам Фокс и министр Кабинета министров Дэвид Лидингтон.

Напомним, 8 декабря Палата общин Британского парламента проголосовала "за" поддержку пошагового плана правительства по Brexit.

Наряду с этим на минувшей неделе Брюссель заявил, что переходного соглашения может и не быть, а Лондон должен конкретизировать, что он хочет от Евросоюза.

В любом случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза без торговой сделки с Брюсселем, экономика Соединенного Королевства потеряет порядка 348 миллиардов долларов (£252bn) в течение 15 лет, свидетельствуют данные исследования платформы The Best for Britain Group, передает The Independent.

Премьер Мэй просит Брюссель не называть точную сумму выплаты перед ЕС. Прогнозы основаны на утечках правительственной информации.

Сообщается, что все варианты выхода страны из Евросоюза будут для Лондона весьма болезненными, а точнее каждый из сценариев имеет свою стоимость.

Согласно сценарию, если Лондону удастся добиться соглашения с Брюсселем о свободной торговле, падение ВВП Соединенного Королевства за 15 лет составит 181 млрд долларов.

Читайте также: Экономический рост. Как Польша оказалась на пятом месте в ЕС?

Если же правительство Королевства откорректирует позицию и сохранит членство Великобритании в таможенном союзе и едином европейском рынке, потери составят примерно 72 млрд долларов.

Лидер The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун сказал, что Brexit более всего ударит по сферам здравоохранения, образования и социальных услуг Соединенного Королевства.

Читайте также — Воскобойник: наши заробитчане пользуются плодами экономики ЕС

Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, стартовали 19 июня 2017 года в бельгийской столице.

За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Ожидается, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года.