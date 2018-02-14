Экономический рост. Как Польша оказалась на пятом месте в ЕС?

Владимир Матвеев, обозреватель

Еврокомиссия увеличила экономические прогнозы для Польши. Согласно прогнозу Брюсселя, в 2018 году польская экономика будет развиваться в темпе 4,2% ВВП. Ранее ЕК прогнозировала рост на уровне 4% ВВП.

Согласно ЕК, в минувшем году Польша оказалась на 5-м месте в Евросоюзе с точки зрения экономического роста, который составил 4,6% ВВП, сообщает Radio Polsha В этом списке Польшу опередили Ирландия, Румыния, Мальта и Словения.

Указанный европейский орган прогнозирует, что в 2018 году Польша может подняться на 4-е место. Как считает ряд европейских экспертов, экономическому росту способствует стабильный внутренний спрос и высокий уровень доверия потребителей.

В 2017 году, по данным Еврокомиссии, экономический рост в Евросоюзе составил 2,4 ВВП – это рекордно высокий показатель за последние 10 лет. По прогнозам ряда аналитиков, подобный темп экономического роста может сохраниться в текущем году. Другие аналитики более сдержанны в оценках.

При этом, 2017 года стал третьим годом подряд, который Польша завершила с профицитом торгового баланса. По данным Главного статистического управления, стоимость экспорта в 2017 году превысила стоимость импорта на 2 миллиарда 100 тысяч злотых (около 45 миллионов евро).

По словам главного экономиста Почтового банка Польши Моники Куртек, профицит внешней торговли – это положительная тенденция, так как свидетельствует об открытости польской экономики к новым рынкам сбыта.

Главное статистическое управление подчеркнуло, что показатели в 2016 году были еще выше – стоимость экспорта превысила стоимость импорта на 17 миллиардов злотых.

Как сообщается, больше всего товаров Польша экспортирует в Германию, Чехию и Великобританию. Крупнейшие импортеры для Польши это ФРГ, КНР и РФ.

В европейском рейтинге экономической свободы Польша занимает в текущем году 21-е место.

Индекс экономической свободы Польши в 2018 году составил 68,5, что выше среднемирового. Невзирая на то, что показатель для Польши увеличился на 0,2 пункта по сравнению с минувшим годом, страна всё же осталась на том же 45 месте. Напомним, в рейтинге участвуют 180 стран, в том числе 44 европейских.

Министр предпринимательства и технологии Польши Ядвига Эмилевич, которая присутствовала на презентации результатов рейтинга, заявила, что этот индекс позволяет Польше держаться в оптимистическом тонусе. "Самые существенные показатели, которые улучшились, показывают, в каком состоянии находится сегодня польская экономика".

Как передает Radio Polsha, польский министр подчеркнула, что существенно улучшился показатель публичного долга. "То, с чем закончили прошлый год, превзошло и наши, и внешние прогнозы".

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Напомним, лидером мирового рейтинга 2018 года в очередной раз стал Гонконг с показателем 90,2. За ним следуют Сингапур, Новая Зеландия и Швейцария.

В Европе в первую тройку вошли: Швейцария, Ирландия и Эстония.

Указанные процессы происходят на фоне того, что Еврокомиссия утвердила польские планы по энергетическому рынку. Речь идет о дополнительной поддержке государственных энергетических компаний Польши в обмен на обязательство обеспечить непрерывность поставок. То есть учитывается не только поставляемая энергия, но и готовность ее предложить.