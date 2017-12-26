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    Глава МИД Германии предложил модель Brexit для отношений Украины и ЕС

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    Европа открывает для украинцев свои границы (709)

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    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что Украина и Турция вряд ли станут членами Европейского Союза в обозримом будущем.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Европейцы должны шире применять в отношениях с государствами, не входящими в Европейский Союз, "альтернативные формы сотрудничества", заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль интервью медиагруппе Funke, передает DW.

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    По мнению немецкого министра, Украина и Турция вряд ли станут членами ЕС в обозримом будущем, и примером отношений с ними может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном.

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    "Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции", — пояснил Габриэль.

    Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Как сообщалось ранее, страна намерена до 2020 года исполнять свои финансовые обязательства перед бюджетом Евросоюза, а также по ряду программ ЕС. Многолетний финансовый план, с ориентиром на который составляются однолетние бюджеты ЕС, был принять несколько лет назад, до Brexit, и рассчитан на период как раз до конца 2020 года. Сейчас Еврокомиссия готовит следующий многолетний финплан. Основным источником доходов бюджета ЕС являются взносы стран-членов союза.

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