Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
Франция занимает центральную позицию в качестве государства-основателя ЕС, а ведь если бы Франция не надеялась оказать политическое влияние на будущее Европы, французский народ уже давно бы принял решение выйти из ЕС, заявил французский политик.
По информации СМИ, европейская сторона переговоров потребует, чтобы выход Великобритании из Европейского союза сопровождался "автоматическим признанием Соединенным Королевством новых норм ЕС", которые будут созданы после Brexit.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.