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    Brexit

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 142
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    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Мэй заявила, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit
    19:03 01.03.2018
    128
    По словам британского премьера, проект документа, опубликованный накануне Европейской комиссией, был неприемлем для Великобритании.
    Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
    Греция предлагает восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit
    08:52 24.02.2018
    129
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отметил, что необходимо существенно увеличить бюджет, либо согласиться с сокращением социального статуса ЕС.
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Яценюка бы им. Польша заботится о безопасности границ с ЕС
    07:58 18.02.2018
    976Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    Brexit: решение есть, проблемы остаются
    07:40 16.02.2018
    13377Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Великобритания рассчитывает закрепить с Евросоюзом соглашение о переходном периоде и договориться о долгосрочной торговой сделке.
    Андрей Видишенко
    Видишенко: ЕС уже откровенно презирает Украину
    11:12 11.02.2018
    14812Европа открывает для украинцев свои границы
    Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлео Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге
    Франция давно могла покинуть ЕС
    19:09 28.01.2018
    426Макрон - новый президент Франции
    Франция занимает центральную позицию в качестве государства-основателя ЕС, а ведь если бы Франция не надеялась оказать политическое влияние на будущее Европы, французский народ уже давно бы принял решение выйти из ЕС, заявил французский политик.
    Сторонница членства Великобритании в Евросоюзе. Архивное фото
    В Евросоюзе готовы свернуть процесс Brexit – источник
    23:59 17.01.2018
    580Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Палата лордов британского парламента начнет рассмотрение законопроекта о Brexit в конце января. Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    Важнейший 2018 год: выборы, референдумы, отставки и... перевороты
    18:39 07.01.2018
    11767
    Наступивший год - год электорального цикла, важных выборов и референдумов, которые приведут к заметным изменениям во всем мире, включая череду глобальных торговых и валютных войн.
    Город Тетфорд
    Город Тетфорд, Англия: спасите нас от ЕС, пожалуйста
    12:28 26.12.2017
    494Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Польская иммиграция в Тетфорд имеет долгую и прочную историю, начавшуюся после Второй Мировой Войны - многие поляки, которые сражались вместе с англичанами и сделали Великобританию своим новым домом.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Глава МИД Германии предложил модель Brexit для отношений Украины и ЕС
    06:59 26.12.2017
    1040Европа открывает для украинцев свои границы
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что Украина и Турция вряд ли станут членами Европейского Союза в обозримом будущем.
    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    ЕК сообщила о многомиллиардных потерях Евросоюза из-за Brexit
    23:59 18.12.2017
    227Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам врокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, ввиду выхода Великобритании из ЕС бюджет Союза "будет ежегодно лишен 14 миллиардов евро" доходов.
    Ростислав Томенчук
    Саммит ЕС займется Brexit, но ничего не решит - эксперт
    11:12 15.12.2017
    116Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    По словам председателя правления Украинского института международной политики, очередной саммит лидеров Евросоюза направлен скорее на нахождение консенсуса, чем на принятие конкретных решений.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    За выход из ЕС Великобритания будет рассчитываться еще восемь лет - эксперт
    12:13 12.12.2017
    135Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам Ивана Яковины, назвав точную дату и время выхода Великобритании из ЕС Тереза Мэй несколько приукрасила действительность.
    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    Политики Шотландии заговорили об остановке Brexit
    06:47 30.11.2017
    157Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Группа из четырех шотландских проевропейских политиков из разных партий запустила краудфандинговую кампанию, чтобы собрать 50 тысяч фунтов для оплаты судебных издержек при рассмотрении дела.
    Денежные купюры: евро. Архивное фото
    Размер компенсации за Brexit могут засекретить - СМИ
    15:56 26.11.2017
    118Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Согласно информации, соглашение о выходе Великобритании не будет содержать какую-либо цифру - британцам только нужно определить что они будут выплачивать и как.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    СМИ сообщили о планах заставить Британию соблюдать законы ЕС после Brexit
    01:51 26.11.2017
    69Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По информации СМИ, европейская сторона переговоров потребует, чтобы выход Великобритании из Европейского союза сопровождался "автоматическим признанием Соединенным Королевством новых норм ЕС", которые будут созданы после Brexit.
    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    Доходы британцев резко сократились
    13:27 25.11.2017
    167
    Жители Лондона пострадали от роста цен не так сильно как, скажем, жители Северной Ирландии, которые тратят на еду и одежду гораздо более значительную долю своих доходов, заявил эксперт.
    Флаг Великобритании
    Диета Brexit. Великобритания теряет вес на международной арене
    12:53 24.11.2017
    174Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Brexit определенно имеет отношение к ослаблению влияния Великобритании, и что есть признаки того, что другие страны Европейского союза менее охотно начинают помогать Великобритании.
    Флаг Великобритании над зданием парламента
    Британская разведка ищет доказательства "вмешательства РФ" в референдум по Brexit
    15:40 15.11.2017
    91
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ситуация с предполагаемым "вмешательстве России" в референдум по Brexit - это вопрос комитета по разведке и безопасности.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    Brexit под угрозой срыва: готовится план против выхода Британии из ЕС
    11:53 15.10.2017
    522Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Главная цель группы депутатов - предоставление парламенту права вето или возможности применения других правовых средств в результате "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с ЕС по Brexit.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Андрей Видишенко
    Видишенко: ЕС уже откровенно презирает Украину
    11:12 11.02.2018
    14812
    Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    Brexit: решение есть, проблемы остаются
    07:40 16.02.2018
    13377
    Великобритания рассчитывает закрепить с Евросоюзом соглашение о переходном периоде и договориться о долгосрочной торговой сделке.
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Яценюка бы им. Польша заботится о безопасности границ с ЕС
    07:58 18.02.2018
    976
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
    Греция предлагает восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit
    08:52 24.02.2018
    129
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отметил, что необходимо существенно увеличить бюджет, либо согласиться с сокращением социального статуса ЕС.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Мэй заявила, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit
    19:03 01.03.2018
    128
    По словам британского премьера, проект документа, опубликованный накануне Европейской комиссией, был неприемлем для Великобритании.
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