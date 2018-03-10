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С точки зрения интересов Украины, конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован мирно, а эскалация насилия в Закавказье может привести к тысячам беженцев, в том числе и в украинском направлении, заявил политический аналитик Андрей Видишенко.