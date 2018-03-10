Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
Украинский рынок сузился в разы, и самоотверженно заниматься восстановлением Украины для коллективного Запада было бы экономически нецелесообразно и политически сложно, считает политолог Андрей Видишенко.
Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко заявил в эфире "ГС", что переговоры в Украине после саммита в Гамбурге важны для дальнейшей политики Рекса Тиллерсона по украинскому вопросу.
Если Киеву удастся добиться вовлечения Вашингтона в минский переговорный процесс, это не отменит необходимости полностью выполнить минские договоренности, считает политический эксперт Андрей Видишенко.
Политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений Андрей Видишенко считает маловероятным, что изоляция Катара будет успешной.
Во вторник, 30 мая, в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", - которые с утра митинговали под зданием облсовета.
Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко в эфире Голоса Столицы заявил, что и Будапешт, и Брюссель будут использовать результаты референдума по беженцам в своих целях.
Ситуация с расследованием катастрофы рейса MH17 будет и далее находиться в "подмороженном" состоянии из-за чрезмерной политизированности этой трагедии, заявил аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.
Аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко заявил, что приоритетом для Запада является налаживание отношений с РФ, а также спрогнозировал, чем обернется для политической элиты Украины приезд Виктории Нуланд.
С точки зрения интересов Украины, конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован мирно, а эскалация насилия в Закавказье может привести к тысячам беженцев, в том числе и в украинском направлении, заявил политический аналитик Андрей Видишенко.
Североатлантический Альянс и США планируют изменить свою политику в Европе. Андрей Видишенко, политический аналитик Киевского центра политических исследований конфликтологии пояснил, как это отразится на Украине.
Порошенко заявил, что переговоры по возвращению Крыма в состав Украины ведутся в формате "Женева плюс". Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко спрогнозировал перспективы этого процесса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.