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    Андрей Видишенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Андрей Видишенко
    Видишенко: ЕС уже откровенно презирает Украину
    11:12 11.02.2018
    14812Европа открывает для украинцев свои границы
    Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
    Президент Украины Петр Порошенко и спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    "План Маршалла" для Украины. При чем здесь Литва?
    12:24 05.09.2017
    1894
    Украинский рынок сузился в разы, и самоотверженно заниматься восстановлением Украины для коллективного Запада было бы экономически нецелесообразно и политически сложно, считает политолог Андрей Видишенко.
    Андрей Видишенко
    Видишенко: после визита Тиллерсона давление на Украину возрастет
    07:15 10.07.2017
    2300Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко заявил в эфире "ГС", что переговоры в Украине после саммита в Гамбурге важны для дальнейшей политики Рекса Тиллерсона по украинскому вопросу.
    Андрей Видишенко
    Визит Порошенко к Трампу. У США есть приоритеты - Видишенко
    18:01 20.06.2017
    1184Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Если Киеву удастся добиться вовлечения Вашингтона в минский переговорный процесс, это не отменит необходимости полностью выполнить минские договоренности, считает политический эксперт Андрей Видишенко.
    Видишенко: в США наблюдается беспрецедентный политический кризис. Видео
    Политолог о беспрецедентном политическом кризисе в США 
    15:15 20.06.2017
    321
    Политолог-международник Андрей Видишенко считает, что в США наблюдается "беспрецедентный политический кризис", который ослабляет американский внешнеполитический потенциал.
    Эксперт об изоляции Катара: арабское НАТО разваливается, не оформившись. Видео
    Политолог об изоляции Катара: "арабское НАТО" разваливается, не оформившись 
    20:34 13.06.2017
    319Дипломатическая блокада Катара
    Политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений Андрей Видишенко считает маловероятным, что изоляция Катара будет успешной.
    Андрей Видишенко о захвате Львовского областного совета. Видео
    Видишенко о том, кому выгоден захват Львовского облсовета 
    06:11 03.06.2017
    866Радикальный экстремизм охватил Украину
    Во вторник, 30 мая, в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", - которые с утра митинговали под зданием облсовета.
    Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в Брюсселе
    "Минск": Трамп отошел в сторону, инициатива у Меркель – аналитик
    10:48 26.05.2017
    1212
    Политический аналитик Андрей Видишенко заявил, что Украина не входит во внешнеполитические приоритеты США, а ведущую роль в минском процессе займет Ангела Меркель.
    Андрей Видишенко
    Венгрия не боится эскалации отношений с ЕС - эксперт
    12:22 04.10.2016
    665
    Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко в эфире Голоса Столицы заявил, что и Будапешт, и Брюссель будут использовать результаты референдума по беженцам в своих целях.
    Место крушения Boeing 777 малайзийских авиалиний
    Пока идет АТО, правда о катастрофе MH17 не прозвучит — Видишенко
    09:03 29.09.2016
    2070Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Ситуация с расследованием катастрофы рейса MH17 будет и далее находиться в "подмороженном" состоянии из-за чрезмерной политизированности этой трагедии, заявил аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Крушение МН17: в этом году общество не узнает имен виновных - эксперт
    02:48 29.09.2016
    117Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    По мнению политического аналитика Андрея Видишенко, в ближнесрочной и среднесрочной перспективе общество не узнает всех фактов о крушении MH17. Об этом он сказал в эфире радиостанции Голос Столицы.
    Помощник госсекретаря США Виктора Нулад в Киеве
    Американский правящий класс видит свою миссию в Украине выполненной – эксперт
    11:18 23.06.2016
    2767
    Аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко заявил, что приоритетом для Запада является налаживание отношений с РФ, а также спрогнозировал, чем обернется для политической элиты Украины приезд Виктории Нуланд.
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    ЕС частично отменит санкции против РФ - Видишенко
    21:39 31.05.2016
    1902Новые санкции в отношении России.
    Политический аналитик Андрей Видишенко считает, что существует большая доля вероятности, что европейцы все-таки сделают шаг к частичной отмене санкций в отношении России.
    Нагорный Карабах после обострения конфликта
    Видишенко: конфликт в Нагорном Карабахе требует компромисса
    14:42 05.04.2016
    280Обострение в зоне карабахского конфликта
    С точки зрения интересов Украины, конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован мирно, а эскалация насилия в Закавказье может привести к тысячам беженцев, в том числе и в украинском направлении, заявил политический аналитик Андрей Видишенко.
    НАТО
    НАТО в Европе. Стратегические планы альянса и Украина
    09:01 31.03.2016
    717
    Североатлантический Альянс и США планируют изменить свою политику в Европе. Андрей Видишенко, политический аналитик Киевского центра политических исследований конфликтологии пояснил, как это отразится на Украине.
    Маяк городского порта Ялты в акватории Черного моря.
    Эксперт о перспективах возвращения Крыма в состав Украины
    14:14 19.03.2016
    7596Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Порошенко заявил, что переговоры по возвращению Крыма в состав Украины ведутся в формате "Женева плюс". Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко спрогнозировал перспективы этого процесса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Андрей Видишенко
    Видишенко: ЕС уже откровенно презирает Украину
    11:12 11.02.2018
    14812
    Конфедерацией Евросоюз так и не стал. Соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
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