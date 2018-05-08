Референдум по независимости Шотландии зависит от Brexit

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Глазго прошел ежегодный митинг за независимость Шотландии. Организаторами акции выступила группа "Все под одним знаменем". По данным полиции Шотландии, к демонстрации присоединились 35 тысяч человек, организаторы же уверяют, что около 80 тысяч.

Группа "Все под одним знаменем" выразила готовность проводить подобные акции ежегодно, пока не пройдет новый референдум по независимости Шотландии. При этом на референдуме о независимости 2014 года такую идею поддержало 45% шотландцев.

Насколько вопрос независимости от Великобритании является актуальным для шотландцев, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала эксперт-международник Анна Шелест.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи реальне взагалі проведення референдуму в Шотландії найближчим часом?

— Такі заяви дійсно лунали ще у січні цього року і пов'язані вони з тим, що більшість Шотландії проголосувала проти виходу Великобританії з ЄС. Тобто якщо ми порівняємо як голосували інші регіони і Шотландія, то там набагато більше прихильників того, щоб залишитися частиною ЄС. Відповідно після цього і розпочалась достатньо серйозна політична криза між Шотландією та Великобританією, тому що аргумент, що треба залишатися в ЄС, був одним з основних і під час тодішнього, 2014 року, референдуму, де все ж таки перемогли ті, хто був за те, щоб залишитись у Великій Британії. Тобто коли зараз усе відбувається, як би єдиний аргумент не спрацьовує, то, звичайно, настрої щодо незалежності лише посилюються. Однак варто зазначити, беручи до уваги, що влітку програли на виборах націоналісти шотландські, вони все ще при владі, але вони втратили приблизно третину своїх місць в місцевому парламенті, відповідно, вони зараз трішечки більш обережно говорять щодо нового референдуму, однак вважають, що він може відбутися щонайменше до 2021 року, тобто там офіційна дата виходу Великобританії з ЄС — це березень наступного року і ще два роки перехідного періоду, і під час оцього перехідного періоду, якщо будуть не влаштовувати умови, то вони можуть провести ще один референдум.

Що докорінно змінилось від 2014 року? Зараз голосів не забракне?

— Давайте згадаємо, що і тоді, в принципі, до останнього не було впевненості, хто переможе. Я була буквально за два тижні до референдуму в Шотландії, і жоден аналітик, жоден журналіст не міг сказати, а що може бути? Тобто, 50 на 50. В результаті перемогли 55% проти 45%, це не настільки великий розрив між прихильниками незалежності і її супротивниками, щоб події, які відбуваються на сьогодні в Великобританії, не мали значного впливу на зміни настроїв. Ми бачимо, як важко йдуть переговори щодо Brexit, як серйозно це впливає на внутрішній діалог у Великобританії, і розколи йдуть навіть посеред партій, тут навіть не можна сказати, що консерватори "за", лейбористи "проти", чи навпаки. Тобто в кожній партії в середині — серйозний розкол. То звичайно це впливає і на питання Шотландії, і на Північну Ірландію, тому, скажімо так, подібні настрої будуть, на жаль, лише посилюватись до того моменту, поки не буде точно зрозуміло, на яких умовах Великобританія виходить з ЄС.

Від незалежності Шотландії хто більше втратить: Шотландія чи Великобританія?

— Важко сказати, тому що тут дійсно буде розбиратися по кожному питанню, тоді навіть в 2014 році не було відповіді на всі питання. Чи залишаться вони з британським фунтом чи вони будуть застосовувати євро на власній території, чи вплине це на стабільність британського фунту чи ні. Членство в НАТО — з цього плану, безпекового, нічого не зміниться, але чи готова Шотландія власну армію утримувати, постійно відповідати всім нормам, було незрозуміло. Членство в усіх інших організаціях, тобто перші декілька років, звичайно, це послабить Шотландію, тому що їй доведеться з нуля проходити всі процедури, в тому числі і вступати в ЄС, тут не буде ніяких поблажок, їм доведеться йти за звичайною процедурою. Так, в них більшість законодавства вже готова, там стандарти, норми, тому що вони 40 років є членом ЄС, але процедури нікуди не діваються, і це доведеться проходити, і, звичайно, це буде мати серйозні наслідки. З іншого боку, Шотландія — не бідний регіон, це 100%. І в них були певні настрої, розрахунки, що економічно вони змогли би за рахунок певних галузей все ж таки утримати достатньо серйозний рівень.

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Які політичні сили Шотландії підтримують ідею референдуму, а які виступають проти?

— Це традиційно Шотландська націоналістична партія, яка зараз знаходиться при владі, здається останні років вісім, якщо я не помиляюсь, вона постійно виступає за проведення референдуму… Що стосується інших, то ми розуміємо, що дві національні партії, вони все ж таки виступають за збереження, особливо лейбористи, вони якраз в Шотландії набирають найбільше голосів для того, щоб пройти до парламенту Великобританії, тобто тут ще й такі розрахунки йдуть — хто може залишитись при владі, а хто — ні.

Якщо припустити, що Шотландія отримає незалежність, як це може вплинути на інші сепаратистські рухи в Європі? Це спровокує нові вимоги незалежності від Північної Ірландії, Басконії, Корсики?

— Звичайно, навіть проведення референдумів піднімає декадентські такі настрої, це не обов'язково сепаратистські, тому що деякі з тих регіонів мають певні, скажімо так, автономні або спеціальні права. Те, що це буде мати наслідки для інших регіонів, немає ніяких сумнівів. Більше того, ці регіони, достатньо близько багато з них спілкуються один з одним, а щонайменше — їх націоналістичні партії. Давайте згадаємо, наприклад, куди збігла одна з депутатів каталонського парламенту, міністр навіть, якщо я не помиляюся, вона була, на яку виписали ордер після незаконного референдуму в Каталонії. Якраз в Шотландію, і найкращі юристи її там захищали. Тобто вони завжди намагаються максимально підтримувати. Хоча тут треба провести певну межу, якщо можна сказати, я не бачила, щоб вони коли-небудь підтримували би, наприклад, Південну Осетію чи Придністров'я. Все ж таки скоріш ми говоримо про великі європейські регіони, які назвали, там Корсика французька або Каталонія, Шотландія, через те, що все ж таки вони або мали певну державність колись в минулому, або мають вже на сьогодні автономні права всередині країни.

Повертаючись до чисельного мітингу в Глазго. Які методи протидії сепаратистським рухам та протестам в Європі зараз є найбільш ефективними?

— 35 тисяч — це дійсно достатньо велика демонстрація, однак тут достатньо для мене цікаво, що вона все ж таки проводиться в Глазго, а не в Единбурзі, який є столицею Шотландії. Пов'язано це якраз із тими настроями, що були в 2014 році, в Единбурзі більшість виступала проти незалежності, а Глазго був найнайнаціоналістичнішим. Протидія — давайте говорити так. По-перше, це, звичайно, переведення цього діалогу в політичний ракурс, і на сьогодні ми бачимо, що в тій же Шотландії і Лондон намагається говорити з Единбургом максимально на своїх умовах, тобто ми не можемо сказати, що все іде ідеально, але це, в першу чергу, залучення сторін до діалогу, це намагання зрозуміти вимоги, чи можна щось задовольнити в рамках поточного законодавства, не порушуючи його десь там, провівши нові переговори. Це залучення відомих осіб, які виступають за збереження єдності держави, відомі актори, письменники, спортсмени, які виступають або з роликами, або на телебаченні. Це політичні дебати, тобто переведення цих настроїв гарячих з вулиці на екрани телевізійні, воно теж певним чином допомагає. І відповідна поведінка поліції. Тобто от по цьому мітингу ми не чули ніяких новин, щоб були порушені права демонстрантів, тобто це забезпечення їх безпеки, в першу чергу, це забезпечення їх права на мирну демонстрацію, і якщо вони не порушують порядок, не порушують законодавство, то і поліція себе поводить відповідно.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Илия Куса в эфире "ГС" спрогнозировал, что отставка министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд из-за миграционного скандала станет сильным ударом по правительству Терезы Мэй. По его мнению, правительство не переживет переговоры по Brexit и уйдет в отставку до конца года.