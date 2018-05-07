Армянский Майдан: "революция маневров" или "игра с огнем"?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Лидер протестного движения в Армении, глава оппозиционной фракции "Елк" ("Исход") Никол Пашинян повторно выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны, выборы состоятся 8 мая. По сообщениям источников в Ереване, обстановка там сейчас сравнительно спокойная: ранее Пашинян попросил своих сторонников сделать перерыв в проведении массовых акций до дня выборов.

Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна.

Никола Пашиняна уже выдвигали в премьеры, но с первой попытки Национальное собрание Армении не смогло избрать его на должность главы правительства. За Пашиняна (а он был единственным кандидатом) проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. В ответ на провал голосования оппозиционеры начали 2 мая блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

Согласно закону, через неделю (8 мая — ред.) армянский парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Почему в массовых акциях объявлен перерыв? Пашинян сообщил, что провел переговоры с руководством парламентской фракцией правящей Республиканской партии Армении (РПА) и получил заверения в том, что его кандидатура будет поддержана. Объявлено, что РПА не станет выдвигать своего кандидата.

Можно не сомневаться в том, что если произойдет какой-то сбой — массовые акции тут же возобновятся. Избрание премьера происходит под давлением улицы.

Идеальный переворот?

События в Ереване в СМИ уже называют "идеальным захватом власти", который провернули США и Великобритания. Они сделали это, "взяв под контроль элиту страны и дав народу выбор между их агентами и другими их агентами", пишет РИА "Катюша".

К счастью, обошлось без снайперов (на данный момент), однако можно провести определенные параллели между событиями в Ереване и событиями на киевском Майдане, найти сходство и различия. Интересно, например, что Серж Саргсян, как и его украинский коллега Виктор Янукович, открывал Западу все двери — но не помогло.

Еще одна схожая черта — отсутствие каких-либо социальных требований в ходе протестов. Оппозиционеры в Ереване, как и киевские майданщики, сосредоточены только на смене власти. В Киеве потом новые властители сказали: а все обещания Майдана уже выполнены… И возразить на это было, в сущности, нечего. Устроит ли такой исход жителей Армении — покажет время.

Пока протесты в Армении проходят бескровно (по сравнению с событиями в Киеве), но все же происходящее — "далеко от демократических принципов" и достаточно опасно, считает директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

"Подходы и требования, которые мы наблюдаем… это все может привести к определенной узурпации власти. По большому счету, это и не скрывается", — сказал эксперт, пояснив: лидер протестов Пашинян занимает известную позицию, когда "есть два варианта: первый вариант — я прав, второй вариант — смотри пункт номер один".

"К сожалению, это наблюдается во всех его действиях. Только возникает малейшая возможность того, что власть ускользнет у него между пальцами, он призывает своих сторонников, выводит их на улицы… Слава Богу, это пока происходит в мирном формате, но… это игры с огнем", — подчеркнул Разумков.

"Просто назначьте меня премьером…"

Сам Пашинян заявил журналистам, что он в случае своего избрания на пост премьера… может подать в отставку, если почувствует, что есть условия для проведения легитимных, демократических и прозрачных выборов.

Пашинян также сообщил, что есть несколько сценариев развития событий, от которых зависит и проведение внеочередных выборов. Так, по его словам, он планирует создать правительство согласия, и есть несколько вариантов состава будущего кабинета, какой из них будет реализован — "зависит от политической ситуации".

А ситуация в Армении достаточно специфическая, не во всем укладывающаяся в классическую канву "цветных революций", которые происходили на постсоветском пространстве, считает Дмитрий Разумков. Так, по его словам, в Армении не наблюдается объединенной оппозиционной группы, которая "является организатором или подхватывающим элементом во время революционного движения".

"Этого не было. Был фактически единоличный лидер, который себя таковым назначил и который попытался, и во многом у него это получается, прийти к власти таким путем", — сказал политолог.

Проблема, по его словам, в том, что обычно в подобных ситуациях "происходит какой-то диалог, оппозиционные политсилы обычно хотят перевыборов, чтобы на революционной волне получить власть".

В Армении ситуация другая: "позиция Пашиняна была следующая — выборы не нужны, просто назначьте меня премьером, и на этом основная задача будет выполнена".

"Без целей, даже информационных, даже декларативных, без задач, которые он (Пашинян — ред.) перед собой ставит, без понимания, кто будет в его команде, без вертикали власти", — подчеркнул Разумков.

Майдан, Ереван и Россия

Ранее кандидат в премьеры Армении сделал еще одно неожиданное для многих заявление. "Мы считает Россию стратегическим союзником Армении", — сказал Пашинян, выступая в парламенте перед первым голосованием. Он заверил: протестное движение не создает никаких рисков доля армяно-российских отношений. Политик пообещал, что в случае его избрания, Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ.

На митинге в Гюмри он пояснил, что членство в ОДКБ отвечает национальным интересам Армении: "Мы будем работать над тем, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и Карабаху".

Такая динамика изменений в позиции лидера протестов относительно внешнеполитического курса страны вызвала удивление как в рядах его сподвижников, так и в правящей партии.

"Если сначала Пашинян говорил о том, что целью является европейский вектор развития Армении, то на сегодняшний момент риторика уже меняется, взаимоотношения, которые существуют сейчас между РФ и Арменией, они уже устраивают…", — отметил Дмитрий Разумков.

Впрочем, это объяснимо. Пашинян просто вынужден говорить о партнерстве с РФ, иначе он и другие представители оппозиции могут не получить поддержки в случае досрочных выборов, считает политолог-международник Владимир Воля.

Эксперт напомнил, что на киевском Майдане главной движущей политической силой была партия "Свобода": по словам одного из спонсоров партии, все там делали себе политическую карьеру, одна только "Свобода" делала революцию.

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Но какую революцию? Национальную, ее антироссийская направленность теперь уже ни у кого не вызывает сомнений.

Политолог отметил, что "в Армении таких антироссийских политических сил нет, какие были в Украине". Более того, Россия для Армении пока остается главным военным и политическим партнером в вопросах как Карабаха, так и в вопросах поддержания стабильности и неприкосновенности границ Армении, которая находится во враждебном окружении.

"Поэтому Россия для Армении важный союзник экономический, политический, военный… И если бы лидеры оппозиции начали разыгрывать антироссийскую карту всерьез, то тут вопрос, смогли бы они рассчитывать на поддержку армянских избирателей в случаедосрочных выборов? Скорее всего нет", — сказал Воля на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Отметим, ранее Пашинян призвал не сравнивать протесты в Армении и Евромайдан в Украине.

"Революция маневров"

Еще одно отличие армянских событий от украинского Майдана, по словам Воли, заключается в том, что в Киеве пролилось слишком много крови, и дальнейшее сосуществование оппозиции с тогдашней властью стало невозможным — все подписанные европейскими послами в присутствии спецпредставителя президента РФ договоренности рухнули, и ни о каком "правительстве национального согласия" речи не было.

Дело не только в пролитой крови, но и в том, что события на Майдане были проявлением конкуренции геополитических игроков за влияние на Украину. В Армении, по мнению эксперта, такого ярко выраженного геополитического контекста не наблюдается. И это оставляет политикам определенную свободу для маневра.

"Вот Пашинян… с одной стороны, он понимает, что нельзя делать какие-то резкие антироссийские заявления, с другой стороны, он говорит о европейских реформах, о европейской политике. То есть он маневрирует. Я бы назвал в целом то, что происходит в Армении — это революция маневра", — сказал Воля.

По его словам, Армения пока не переходила черту, после которой мирное сосуществование становится проблематичным или невозможным (как это произошло в Украине). Поэтому сейчас в Армении все занимаются политическими маневрами, — "хотя эти маневры могут привести к драматическим последствиям".

Напомним, Никол Пашинян призвал своих сторонников к бдительности. По его словам, "контрреволюция не дремлет", и у протестующих "не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся".