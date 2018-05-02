Власти Армении заявили об угрозе срыва поставок продовольствия

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Комитет по госдоходам Армении выразил обеспокоенность препятствиями, создаваемыми для въезжающих в Армению фур с продовольствием в связи с политической акцией по блокированию дорог, заявив, что это может создать угрозу продовольственной безопасности страны.

"Все это вызывает обеспокоенность, так возникают проблемы для въезда и таможенного оформления грузовиков, что может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны. Таможенные органы призывают всех участников акций учесть этот тревожный факт и исходя из необходимости обеспечения таможенной безопасности не препятствовать движению фур и их таможенному оформлению", — говорится в пресс-релизе комитета.

Служба безопасности пищевых продуктов Армении будет работать круглосуточно из-за очередей из фур с продовольствием на границе, которые образовались в результате акций по блокировке дорог, заявили в пресс-службе ведомства.

"В связи со скоплением из-за закрытости или трудной проходимости дорог и для своевременного оформления всех продовольственных грузов, подразделения службы безопасности пищевых продуктов будут работать в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого парламент Армении не избрал премьером страны, начали перекрывать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

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Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.