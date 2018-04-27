В Армении призвали не сравнивать их протесты с Евромайданом

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал не сравнивать протесты в республике и Евромайдан в Украине.

"Любое сравнение протестного движения в Армении с украинским майданом – результат неверного понимания ситуации. Это настолько очевидно, что и не стоит об этом говорить. Так как все происходило на ваших глазах", — заявил Пашинян журналистам.

По его словам, все финансовые источники оппозиции стопроцентно прозрачны и ее связи может проверить любой желающий.

"Это стопроцентно армянский процесс", — заявил он.

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Напомним, акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.