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    Лидер протестов в Армении заявил об угрозе "контрреволюции"

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    Оппозиционный лидер Никол Пашинян призвал сторонников к бдительности - "контрреволюция не дремлет". По его словам, у протестующих "не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся".
    Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина. Лидер протестов в Армении, кандидат на пост премьер-министра страны Никол Пашинян заявил об угрозе "контрреволюции" и призывает сторонников к бдительности.

    "Контрреволюция не дремлет, нужно быть готовым каждую секунду… У нас не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся. Не исключаю сценариев вовлечения оппозиционных сил в контрреволюционные процессы. Мы должны быть бдительны и способны на очень быстрые действия", — заявил Пашинян в видеообращении, размещенном в Facebook.

    Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich
    Армения: "переворолюция"

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    При этом у оппозиции 2 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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