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    В Армении остановились поезда

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    В связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов "Южно-Кавказская железная дорога" временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей.
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    КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" временно прекращает движение поездов в связи с перекрытием железнодорожных переездов протестующими в Армении, сообщили в пресс-службе ЮКЖД.

    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    © SPUTNIK
    Акция неповиновения в Армении: протестующие массово блокируют дороги

    Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

    "В связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов, ЗАО "ЮКЖД" по согласованию с министерством транспорта, связи и ИТ Армении временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    Согласно сообщению, приоритетом для ЮКЖД является безопасность граждан, пассажиров и грузов, гарантирование которой в полном объеме невозможно в условиях несанкционированных перекрытий путей и вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

    "Движение поездов приостановлено в том числе для обеспечения безопасности перекрывших железнодорожные пути граждан, ведь тормозной путь пассажирского состава при экстренном торможении составляет не менее 800, а грузового – не менее 1000 метров", — отмечается в сообщении.

    В компании призвали протестующих не препятствовать естественной работе железнодорожного транспорта Армении, соблюдать правила безопасности на железной дороге.

    Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в управление ЮКЖД согласно подписанному в феврале 2008 года концессионному договору. Срок управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich
    Армения, все горячее: Пашинян не прошел, революция продолжается

    Во вторник национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

    Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны