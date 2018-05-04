Армения: "переворолюция"

Павел Рудяков, эксперт

В демократических государствах и обществах смена власти происходит на выборах. Это – непреложное правило, лежащее в основе демократии, составляющее ее фундаментальную основу. По-другому быть не может. Выборы – единственно легитимный, единственно приемлемый инструмент, позволяющий реализовать конституционное положение о том, что при демократическом устройстве источником власти является народ. Это – в теории. На практике же, если не все и не везде, то многое и "кое-где" при смене власти происходит не так или не совсем так, как записано в законах.

Принципы выборности власти просты и понятны практически любому. Именно поэтому, скорее всего, они универсальны. Демократическая власть избирается таким путем, что после проведенного соответствующим образом опроса всех, кто должен быть опрошен, победителем в конкуренции за право осуществлять властные функции объявляется тот, кто набрал большинство голосов. Проигравшее в конкуренции меньшинство сознательно подчиняется большинству, переходя в оппозицию к нему. Большинство, в свою очередь, чтит и защищает права меньшинства. Мандат доверия для доступа к власти дается на определенное время. Когда он истекает, меньшинство получает шанс взять реванш у большинства. И так далее, и так далее.

Но вот в какой-то момент в отдельно взятых странах, заявивших ранее о своей приверженности демократии, меньшинство вдруг решает отказаться от признания своего поражения на выборах и победы на них большинства. Случается так, что такая линия срабатывает, и меньшинство, вопреки всякой демократической логике и здравому смыслу, получает в свои руки власть. Подобное положение вещей противоречит самой сущности демократии. Парадоксальность ситуации становится еще весомее и зримее от того, что меньшинство объявляет себя истинным поборником демократии, обвиняя большинство в отходе от демократических принципов и норм. В еще большей степени усугубляет ситуацию то, что, взяв власть, меньшинство отказывается учитывать интересы большинства, перестает чтить и защищать его права. Власть меньшинства не имеет ничего общего с демократией. Это – разновидность диктатуры, отличающаяся от диктатуры "классической" не по содержательному наполнению, а исключительно по внешнему оформлению. Демократические ритуалы и процедуры, выхолощенные по сути, остаются при власти меньшинства в обиходе. Очень скоро превращаясь в фарс.

Переход власти к меньшинству в условиях демократии невозможен по определению. Впрочем, из этого правила возможны исключения. То, что невозможно через выборы, становится возможным путем революции или переворота. Иначе говоря, с использованием силы, элементов силы, угрозы применения силы и так далее, и тому подобное. В обход установленных законом избирательных процедур. Отличить переворот от революции далеко не так просто, как это кажется на первый взгляд. Поэтому я и предлагаю новое обозначение – "переворолюция". Им можно было бы именовать смесь переворота и революции, гибрид этих явлений, содержащий, к тому же, ряд других, более мелких и менее значимых "примесей".

REUTERS Gleb Garanich Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту

В Армении на наших глазах происходит именно то, что очень сильно напоминает "переворолюцию". Меньшинство выдавливает большинство из власти, причем, почти сразу же после регулярных парламентских выборов, четко расставивших все необходимые акценты относительно того, какая из политических сил является большинством и должна быть у власти, а какая – меньшинством и оппозицией. В армянском варианте процесс выдавливания идет пока что в режиме стопроцентно "мягкой" силы. Протестные акции не выходят за рамки мирных манифестаций. Столкновения их участников с полицией, хоть и имели место быть, но не вылились в побоища. Отдельные эксцессы присутствовали, однако погоды не делали и не сделали.

Кстати, о полиции и об ее роли в подобных событиях. Когда в 2000 году американцы взялись отстранять от власти в СР Югославии Слободана Милошевича, у них было совершенно ясное и определенное представление о том, кто из руководителей силовых ведомств и структур, включая армию, готов будет выполнить приказ о применении силы против протестующих, если Милошевич его отдаст. Сербских и югославских генералов всех мастей обхаживали почти два года, заходя с разных сторон, ища подходы. Все течет, все меняется, а, вот, технологии захвата власти остаются прежними. Если какая-то из них срабатывает где-то в одном месте, ее, когда приходит время, запускают и в другом, и в других. В Армении, думаю, позиция силовиков, состоящая в невмешательстве в происходящее и в отказе реагировать на не вполне законные формы протеста, хорошо известна тем, кому это надо.

REUTERS Gleb Garanich Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту

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Если кто-то полагает, что в поисках этих "тех" следует обращать взгляд в сторону Москвы, то он, скорее всего, то ли заблуждается, то ли выдает желаемое за действительное. У Москвы нет, и не могло быть ровным счетом никаких резонов менять власть в Ереване. Российско-армянские отношения в том виде, в каком они существовали на момент начала "переворолюции", отвечали интересам России, российское влияние в Армении было, с точки зрения Москвы, достаточным и результативным. От добра, как известно, добра не ищут. Вот, и россияне вряд ли стали бы идти по пути, прямо противоречащим логике их же собственной пословицы. Зачем им еще один очаг "пояса нестабильности" по всему периметру границ РФ? Кризис в Армении выгоден не России, а ее конкурентам по региональной и глобальной конкуренции. Кому выгодно, тот и заказывает музыку.

"Как бы ни апеллировал сейчас Пашинян к воле народа, выдвигая правительству ультиматумы и навязывая себя в качестве будущего премьера, нужно помнить, что за ним лишь менее 8 процентов избирателей, - пишет автор одного из солидных минских аналитических порталов. – И власть должна устоять. Иначе она предаст то большинство граждан страны, которое проголосовало за неё всего год назад. И желательно не забыть при этом, что попытка государственного переворота является преступлением и должна быть наказана. Среди моих единомышленников сейчас популярно мнение, что "революция" в Армении — калька украинского Майдана, очередной антироссийский переворот, срежиссированный из-за рубежа. Если говорить о влиянии некоторых западных стран — оно, несомненно, есть, что заметно хотя бы по медийной реакции"

REUTERS Gleb Garanich Ситуация в Ереване

С таким взглядом можно соглашаться, а можно спорить. Отрицать же, что в нем напрочь отсутствует рациональное зерно, думаю, неправомерно.