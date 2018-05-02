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    Армения, все горячее: Пашинян не прошел, революция продолжается

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    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны (153)

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    После провального голосования в парламенте Никол Пашинян призвал своих сторонников к тотальной забастовке с блокированием дорог. Будут перекрыты все улицы, дороги, пути к аэропорту.
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich

    РИА Новости Украина

    Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) в полном составе проголосовала против кандидатуры оппозиционера.

    Пашинян после провального голосования в парламенте заявил, что революция продолжается, и призвал своих сторонников к тотальной забастовке с блокированием дорог, передает РИА Новости.

    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    © SPUTNIK
    Акция неповиновения в Армении: протестующие массово блокируют дороги

    Большинство против

    Специальное заседание парламента, на котором рассматривался вопрос избрания премьер-министра, длилось почти восемь часов. В начале заседания представитель оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Арарат Мирзоян выдвинул кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

    Затем слово взял Пашинян, на протяжение нескольких часов он отвечал на вопросы парламентариев. После этого депутаты выступили с заявлениями. Заключительное слово снова взял Пашинян.

    По итогам голосования за лидера оппозиции проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против кандидатуры Пашиняна проголосовали депутаты правящей Республиканской партии.

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    Лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян

    Согласно армянскому законодательству, если премьер-министр не будет избран с первой попытки, повторные выборы проводятся через семь дней. Участвовать в новых выборах могут кандидаты, выдвинутые минимум одной третью от общего числа депутатов.

    В случае, если главу кабмина не удастся избрать второй раз, Национальное собрание должно быть распущено.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    В ходе своего выступления в парламенте лидер оппозиции рассказал о своем видении внешней и внутренней политики страны.

    В частности, лидер оппозиции в Армении в очередной раз подчеркнул, что в случае его избрания на пост главы кабмина, отношения Армении и РФ будут улучшаться и углубляться.

    Он также заявил, что полиция и Служба национальной безопасности (СНБ) страны должны поменять статус и стать министерствами. СНБ и полиция сейчас являются действующими при правительстве органами.

    Кроме того, по мнению Пашиняна, Армения нуждается в увеличении военных расходов. "Военные расходы в Армении должны быть адекватны ситуации в регионе. Считаю ли я, что сейчас Армения нуждается в увеличении военных расходов? Да. И мы сможем это сделать параллельно с ростом бюджетных поступлений", — сказал Пашинян.

    REUTERS Gleb Garanich
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту

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    Помимо этого, Пашинян заявил о необходимости вести диалог с Евросоюзом об отмене визового режима для граждан Армении.

    Что теперь? Тотальная забастовка

    После закрытия заседания Национального собрания Пашинян пришел к своим сторонникам на митинг на площадь Республики, которые митинговали там целый день. Многотысячная толпа встретила его криками "Никол, Никол".

    © SPUTNIK
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Озвучены требования и планы оппозиции в Армении

    Лидер протестов в Армении призвал госслужащих к всеобщей забастовке, а своих сторонников — к тотальной акции гражданского неповиновения, в частности, перекрыть улицы и пути к аэропорту.

    "Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах", — сказал Пашинян на митинге.

    "С 08.15 мы проводим тотальную акцию гражданского неповиновения, объявляем всеобщую забастовку, перекрываем все улицы, дороги, пути к аэропорту", — добавил он.

    © Sputnik / Anna Vardanyan
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту

    Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

    Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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