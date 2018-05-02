Акция неповиновения в Армении: протестующие массово блокируют дороги

Протестующие перекрывают центральные улицы Еревана, мосты, а также дороги в столичный аэропорт, сообщает Спутник Армения.

В частности, сайт 1in.am ведет прямой эфир с нескольких участков города. Согласно видеокадрам, шествия по центральным улицам столицы проводят студенты.

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Лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент во вторник не выбрал премьер-министром страны (45 голосов "за" при необходимых 53), призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.