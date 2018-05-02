наверх
02.05.201812:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.20- 0.03
  • EUR31.62- 0.30
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Акция неповиновения в Армении: протестующие массово блокируют дороги

    Тема:

    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны (153)

    (обновлено: )14202
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    © SPUTNIK
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    © Sputnik / Anna Vardanyan
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    © SPUTNIK
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    © SPUTNIK
    Протесты в Армении: активисты заблокировали дороги и подъезд к аэропорту
    REUTERS Gleb Garanich

    Рекомендуем

    Последствия первомайских протестов во ФранцииПервомай по-французски. Последствия беспорядков в Париже12:26 02.05.2018
    Ротару показала семейную фотосессию на фоне киевских магнолийРотару устроила семейную фотосессию в киевских магнолиях10:57 02.05.2018
    Соблазнительная бразильская модель показала красоту тела10:38 02.05.2018
    Усиленная охрана Куликова поля в Одессе, где в 2014 году погибли 48 человекОдесская трагедия. Куликово поле взяли под усиленную охрану09:45 02.05.2018
    Первомай в УкраинеКиев, Одесса, Харьков. Как праздновали Первомай в Украине22:57 01.05.2018
    1 мая в КиевеАлые знамена и девушки с барабанами. Как прошло 1 мая в Киеве17:37 01.05.2018
    Ханна ФергюсонСногсшибательная блондинка из Техаса возбуждает сеть14:34 01.05.2018
    В центре Киева избили нардепа Мустафу НайемаДерзкое избиение нардепа в центре Киева. Кадры с места происшествия21:57 30.04.2018
    Митинг в поддержку Telegram"Не хотим телевизор". В Москве прошел митинг в поддержку Telegram18:58 30.04.2018
    Все фотоленты

    Протестующие перекрывают центральные улицы Еревана, мосты, а также дороги в столичный аэропорт, сообщает Спутник Армения

    В частности, сайт 1in.am ведет прямой эфир с нескольких участков города. Согласно видеокадрам, шествия по центральным улицам столицы проводят студенты. 

    Cмотрите также: Появились кадры начала блокирования дорог в аэропорт Еревана

    Лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент во вторник не выбрал премьер-министром страны (45 голосов "за" при необходимых 53), призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.

    Ссылки по теме:
    Теги: