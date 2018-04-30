Единственным кандидатом на пост премьера Армении стал лидер протестующих

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении стал лидер протестных акций Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе парламента.

"Фракция Национального собрания (парламента) "Елк" в соответствии с положениями конституции выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет", — говорится в сообщении, размещенном на парламентском сайте.

Срок выдвижения кандидатов истек в 17.00 по Киеву.

Оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — семь.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.