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    В оппозиции Армении сообщили,как долго продлятся протесты

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    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (137)

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    Протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет человека из народа, заявил пресс-секретарь лидера оппозиции Никола Пашиняна Тигран Авинян.
    Лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян
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    КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. Протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет на пост премьера человека из народа, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom пресс-секретарь лидера оппозиции Никола Пашиняна Тигран Авинян.

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    "Обстановка в Ереване сейчас праздничная. Но протесты в Армении будут продолжаться до тех пор, пока парламент не выберет человека из народа. Митингующие требуют освободить от власти Республиканскую партию… Я убежден, что в скором времени парламент выполнит наши требования", — сказал Авинян.

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    Напомним, акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

    Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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