В Армении протестующие перекрыли магистраль, ведущую в Иран - СМИ

Vano Shlamov / AFP

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Протестующие в Армении перекрыли магистраль, ведущую в Иран, сообщили местные СМИ.

В частности, издание Tert.am выложили видео блокированной дороги. Участники демонстрации скандируют лозунги и призывают водителей присоединиться к протестам.

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В воскресенье утром лидер оппозиции Никол Пашинян призвал сторонников перекрыть улицы и дороги во всей Армении, чтобы добиться избрания 1 мая премьером страны "кандидата от народа". Полиция ситуацию не комментирует.