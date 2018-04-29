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    В Армении протестующие перекрыли магистраль, ведущую в Иран - СМИ

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    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (143)

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    В сети появилось видео блокированной дороги. Участники демонстрации скандируют лозунги и призывают водителей присоединиться к протестам.
    Масштабные протесты в Ереване
    Vano Shlamov / AFP

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Протестующие в Армении перекрыли магистраль, ведущую в Иран, сообщили местные СМИ.

    В частности, издание Tert.am выложили видео блокированной дороги. Участники демонстрации скандируют лозунги и призывают водителей присоединиться к протестам.

    Смотрите также: Протесты в Армении: полиция ввела в центр Еревана спецтехнику

    В воскресенье утром лидер оппозиции Никол Пашинян призвал сторонников перекрыть улицы и дороги во всей Армении, чтобы добиться избрания 1 мая премьером страны "кандидата от народа". Полиция ситуацию не комментирует.

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