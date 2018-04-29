наверх
29.04.201812:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Лидер армянской оппозиции обещает новые протесты

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (141)

    (обновлено: )7211
    В Армении лидер митингующих Никол Пашинян объявил о том, что по всей стране будут возобновлены протесты. Он заявил, что будут перекрыты все дороги, а также выдвинул требования к Республиканской партии.
    Президент Армении А. Саркисян встретился с лидером протестного движения Н. Пашиняном
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Лидер акций протестов в Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам с представителями правящей Республиканской партии Армении (РПА) для принятия решения по урегулированию ситуации в стране. Он также отметил необходимость возобновить с воскресенья акции протеста в Ереване с новой силой, сообщает РИА Новости.

    Ситуация в Ереване
    REUTERS Gleb Garanich
    Как в Армении "разрулят" политический кризис

    В свою очередь в РПА заявили, что не будут выдвигать кандидата на пост премьера, но партия примет участие в предстоящих парламентских выборах. Представители оппозиции в ответ на это сообщили, что акции протеста все равно не прекратят.

    Российская делегация в Армении обсудила ситуацию в стране со всеми фракциями Национального собрания (парламента), при этом от оппозиции присутствовал лишь один человек.

    Оппозиция готова к переговорам

    Пашинян на митинге своих сторонников в Иджеване заявил, что готов встретиться со всеми депутатами правящей Республиканской партии Армении.

    "Мы заинтересованы в скорейшем решении проблемы, и, если есть сложности, связанные с тем или иным форматом переговоров, мы готовы к прямым переговорам со всеми депутатами фракции Республиканской партии Армении, чтобы предложить наши решения, выслушать их мнения. Мы готовы к встрече и со всеми другими депутатами", — заявил Пашинян.

    При этом член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов заявил, что его политическая сила не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра.

    "Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение", — сказал Шармазанов, добавив, что тем самым партия стремиться избежать конфронтации и дестабилизации страны.

    Ситуация в Ереване
    REUTERS Gleb Garanich
    Протесты в Армении: полиция ввела в центр Еревана спецтехнику

    Он также заявил, что РПА примет участие в предстоящих парламентских выборах.

    Первого мая парламент Армении приступит к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна. Оппозиция настаивает на избрании руководителем правительства лидера протестов Пашиняна, угрожая в противном случае вывести на улицы своих сторонников.

    РФ заинтересована в законности

    Делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями парламента Армении, при этом от оппозиционной фракции "Елк" присутствовал только один человек.

    "Со всеми фракциями встречались, кроме "Елк": подошел только один человек… постольку они там по улицам бегают. Все остальные в полном составе подъехали, со всеми мы провели очень обстоятельный разговор по всем вопросам", — сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

    По его словам, Пашиняна приглашали на субботнюю встречу с представителями фракций.

    "Он, как говорят, сейчас в другом городе, мы его пригласили. Я его представителю сегодня сказал, что мы открыты для встречи, мы объективны, мы никому ничего не навязываем, хотим понять, чем вы дышите и что вы хотите дальше делать", — отметил Калашников.

    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
    Военные перешли на сторону протестующих в Ереване

    Вместе с тем, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы избирательные процессы в Армении происходили в рамках законных процедур.

    "Мы заинтересованы в том, чтобы все прошло по законной процедуре в стенах парламента. Россия будет очень внимательно за этим следить, и я не уверен, что если речь пойдет о том, чтобы сломать эту процедуру и попробовать кому бы то ни было эту процедуру насильственным образом изменить исходя из революционной целесообразности, мы в России это так однозначно признаем", — сказал Затулин. При этом он отметил, что выражает свое личное мнение.

    Он добавил, что, если в результате выборов премьера победят лидер протестующих Никол Пашинян, глава фракции "Блок Царукян" Гагик Царукян или врио премьера Карен Карапетян, Россия будет работать с новым правительством Армении исходя из союзнических обязательств, рассчитывая на взаимность со стороны нового армянского правительства.

    В свою очередь Минюст Армении считает, что сложившуюся в стране ситуацию надо решать лишь политическими методами консенсуса.

    "В стране сложилась сложная ситуация, и она должна быть разрешена политическими средствами в условиях консенсуса. Власти делают все для мирного урегулирования проблемы", — заявил исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян.

    Ситуация в Ереване
    Vano Shlamov / AFP
    Финал протестов в Ереване - демонтаж олигархической системы — Меграбян

    По его словам, иное решение чревато опасными последствиями, в частности повторением уличных акций протеста.

    Второй день автопробега

    Тем временем Ереван второй день отдыхает от уличных акций протеста. Лидер протестов со своими сторонниками в субботу провел автопробег в северные районы страны.

    Накануне автопробег оппозиции Ереван-Гюмри завершился многотысячным митингом во втором по величине городе Армении. Во время митинга Пашинян заявил, что в случае прихода оппозиции к власти, Армения останется в ОДКБ, так как членство в этой организации отвечает национальным интересам страны.

    В ходе автопробега Пашинян заявил о необходимости возобновить с воскресенья "акции гражданского неповиновения с новой силой". Он отметил, что действия протестующих должны быть сильными и решительными, однако борьба не должна быть насильственной.

    Полиция допускает, что могут быть провокации

    Полиция Армении сообщила, что провокаторы могут устроить столкновения с силами правопорядка в Ереване в день выборов премьер-министра Армении 1 мая.

    "Полиция в рамках своих полномочий сделает все для обеспечения жизни и здоровья участников мирных собраний, не предпримет никаких действий, ведущих к усложнению ситуации. Но, по полученной информации, есть потенциальная угроза, что некоторые экстремистские группы, воспользовавшись сложившейся ситуацией, могут пойти на провокации, подстрекая столкновения с полицией", — сообщила в субботу пресс-служба полиции республики.

    Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

    Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи