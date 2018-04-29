Лидер армянской оппозиции обещает новые протесты

РИА Новости Украина

Лидер акций протестов в Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам с представителями правящей Республиканской партии Армении (РПА) для принятия решения по урегулированию ситуации в стране. Он также отметил необходимость возобновить с воскресенья акции протеста в Ереване с новой силой, сообщает РИА Новости.

В свою очередь в РПА заявили, что не будут выдвигать кандидата на пост премьера, но партия примет участие в предстоящих парламентских выборах. Представители оппозиции в ответ на это сообщили, что акции протеста все равно не прекратят.

Российская делегация в Армении обсудила ситуацию в стране со всеми фракциями Национального собрания (парламента), при этом от оппозиции присутствовал лишь один человек.

Оппозиция готова к переговорам

Пашинян на митинге своих сторонников в Иджеване заявил, что готов встретиться со всеми депутатами правящей Республиканской партии Армении.

"Мы заинтересованы в скорейшем решении проблемы, и, если есть сложности, связанные с тем или иным форматом переговоров, мы готовы к прямым переговорам со всеми депутатами фракции Республиканской партии Армении, чтобы предложить наши решения, выслушать их мнения. Мы готовы к встрече и со всеми другими депутатами", — заявил Пашинян.

При этом член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов заявил, что его политическая сила не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра.

"Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение", — сказал Шармазанов, добавив, что тем самым партия стремиться избежать конфронтации и дестабилизации страны.

Он также заявил, что РПА примет участие в предстоящих парламентских выборах.

Первого мая парламент Армении приступит к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна. Оппозиция настаивает на избрании руководителем правительства лидера протестов Пашиняна, угрожая в противном случае вывести на улицы своих сторонников.

РФ заинтересована в законности

Делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями парламента Армении, при этом от оппозиционной фракции "Елк" присутствовал только один человек.

"Со всеми фракциями встречались, кроме "Елк": подошел только один человек… постольку они там по улицам бегают. Все остальные в полном составе подъехали, со всеми мы провели очень обстоятельный разговор по всем вопросам", — сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, Пашиняна приглашали на субботнюю встречу с представителями фракций.

"Он, как говорят, сейчас в другом городе, мы его пригласили. Я его представителю сегодня сказал, что мы открыты для встречи, мы объективны, мы никому ничего не навязываем, хотим понять, чем вы дышите и что вы хотите дальше делать", — отметил Калашников.

Вместе с тем, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы избирательные процессы в Армении происходили в рамках законных процедур.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все прошло по законной процедуре в стенах парламента. Россия будет очень внимательно за этим следить, и я не уверен, что если речь пойдет о том, чтобы сломать эту процедуру и попробовать кому бы то ни было эту процедуру насильственным образом изменить исходя из революционной целесообразности, мы в России это так однозначно признаем", — сказал Затулин. При этом он отметил, что выражает свое личное мнение.

Он добавил, что, если в результате выборов премьера победят лидер протестующих Никол Пашинян, глава фракции "Блок Царукян" Гагик Царукян или врио премьера Карен Карапетян, Россия будет работать с новым правительством Армении исходя из союзнических обязательств, рассчитывая на взаимность со стороны нового армянского правительства.

В свою очередь Минюст Армении считает, что сложившуюся в стране ситуацию надо решать лишь политическими методами консенсуса.

"В стране сложилась сложная ситуация, и она должна быть разрешена политическими средствами в условиях консенсуса. Власти делают все для мирного урегулирования проблемы", — заявил исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян.

По его словам, иное решение чревато опасными последствиями, в частности повторением уличных акций протеста.

Второй день автопробега

Тем временем Ереван второй день отдыхает от уличных акций протеста. Лидер протестов со своими сторонниками в субботу провел автопробег в северные районы страны.

Накануне автопробег оппозиции Ереван-Гюмри завершился многотысячным митингом во втором по величине городе Армении. Во время митинга Пашинян заявил, что в случае прихода оппозиции к власти, Армения останется в ОДКБ, так как членство в этой организации отвечает национальным интересам страны.

В ходе автопробега Пашинян заявил о необходимости возобновить с воскресенья "акции гражданского неповиновения с новой силой". Он отметил, что действия протестующих должны быть сильными и решительными, однако борьба не должна быть насильственной.

Полиция допускает, что могут быть провокации

Полиция Армении сообщила, что провокаторы могут устроить столкновения с силами правопорядка в Ереване в день выборов премьер-министра Армении 1 мая.

"Полиция в рамках своих полномочий сделает все для обеспечения жизни и здоровья участников мирных собраний, не предпримет никаких действий, ведущих к усложнению ситуации. Но, по полученной информации, есть потенциальная угроза, что некоторые экстремистские группы, воспользовавшись сложившейся ситуацией, могут пойти на провокации, подстрекая столкновения с полицией", — сообщила в субботу пресс-служба полиции республики.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.