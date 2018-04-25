Лидер оппозиции Армении обратился к другим политсилам

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Оппозиция Армении заявила о готовности обсуждать формирование временного правительства с другими политическими силами, заявил лидер оппозиции Никол Пашинян на митинге.

"Готовы обсудить любые вопросы (с другими политическими силами), связанные с деятельностью временного правительства", — заявил он.

Пашинян заверил также, что некоторые депутаты от Республиканской партии готовы голосовать за него на выборах премьера.

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Акции против избрания Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.