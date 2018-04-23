Протестующие в Ереване устроили ликование по поводу отставки премьера

Лозунг "Сделай шаг – скажи нет Сержу!" сменили выкрики "Поздравляю!". По всей площади слышны одобрительные аплодисменты, жители Еревана обнимаются и размахивают национальным флагом.

Воодушевление среди противников Саргсяна стало заметно после того, как был освобожден ранее задержанный лидер протестного движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян. Он анонсировал "победный митинг" в 17.30 мск. Вскоре после этого Саргсян объявил о том, что покидает пост премьер-министра.

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Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. Ранее в понедельник Саргсян подал в отставку.