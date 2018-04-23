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    Лидера протестующих в Армении освободили из-под стражи

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    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (112)

    (обновлено: )5611
    Сотрудники правоохранительных органов задержали в понедельник в Ереване 33 участника акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщили в пресс-службе правительства.
    Лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян
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    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Оппозиционный армянский депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста из-за избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, освобожден из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости.

    Вместе с ним освободили еще одного депутата — Арарата Мирзояна.

    Президент Армении А. Саркисян встретился с лидером протестного движения Н. Пашиняном
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    "Я требую освобождения всех задержанных. Остальное скажу на сегодняшнем митинге", — сказал Пашинян журналистам.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали в понедельник в Ереване 33 участника акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

    "На данный момент в полицейские отделения доставлены 33 демонстранта", — сказал собеседник агентства.

    Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

    В воскресенье прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Пашиняном и Саргсяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны.

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