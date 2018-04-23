Военные перешли на сторону протестующих в Ереване

В столице Армении Ереване военные перешли на сторону протестующих и присоединились к акциям протеста, которые продолжаются уже 11-й день.
"В Ереване на сторону протестующих теперь встали и военные", — отмечается в СМИ.
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Также в сети появилось видео того, как военные присоединились к протестам и вместе с людьми, вышедшими на улицы, прошлись маршем центром Еревана.
11-й день революции в Армении. Армия переходит на сторону народа. pic.twitter.com/uz5F4Az6c3— Александр Тверской (@TverskoyAA) 23 апреля 2018 г.