Военные перешли на сторону протестующих в Ереване

В столице Армении Ереване военные перешли на сторону протестующих и присоединились к акциям протеста, которые продолжаются уже 11-й день.

"В Ереване на сторону протестующих теперь встали и военные", — отмечается в СМИ.

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Также в сети появилось видео того, как военные присоединились к протестам и вместе с людьми, вышедшими на улицы, прошлись маршем центром Еревана.