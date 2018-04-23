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    Фотоленты

    Военные перешли на сторону протестующих в Ереване

    Тема:

    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (113)

    (обновлено: )57122
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
    Масштабные протесты в Ереване
    Vano Shlamov / AFP
    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS /Vahram Baghdasaryan/Photolure
    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
    Масштабные протесты в Ереване
    KAREN MINASYAN / AFP
    Масштабные протесты в Ереване
    Vano SHLAMOV / AFP
    Масштабные протесты в Ереване
    Karo Sahakyan/PAN Photo via AP
    Масштабные протесты в Ереване
    Aram Kirakosyan/PAN Photo via AP
    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
    Масштабные протесты в Ереване
    Karo Sahakyan/PAN Photo via AP
    Масштабные протесты в Ереване
    Davit Abrahamyan, PAN Photo via AP

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    В столице Армении Ереване военные перешли на сторону протестующих и присоединились к акциям протеста, которые продолжаются уже 11-й день.

    "В Ереване на сторону протестующих теперь встали и военные", — отмечается в СМИ.

    Смотрите также: Взрывы, столкновения и задержания. Протесты в Ереване продолжаются

    Также в сети появилось видео того, как военные присоединились к протестам и вместе с людьми, вышедшими на улицы, прошлись маршем центром Еревана.

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