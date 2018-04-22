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    В Армении задержали лидера оппозиции

    Тема:

    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (102)

    (обновлено: )24640
    По данным корреспондента РИА Новости, правоохранители вывели лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна из толпы протестующих в районе Эребуни. Начался разгон митинга.
    Лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян
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    КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Полиция задержала лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Протесты в Армении расползаются по стране

    Парламентария вывели из толпы протестующих в районе Эребуни. На месте выстроили оцепление, начался разгон митинга. Правоохранители применяют спецсредства: светошумовые гранаты и дымовые шашки.

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    Кроме того, сообщается о задержании возглавившего протесты депутата Сасуна Микаеляна. К месту столкновений прибывают машины скорой помощи, есть пострадавшие.

    Ранее в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном, они длились три минуты и закончились безрезультатно. Глава правительства заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал политику "вернуться в правовое поле". В ответ на это парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.

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