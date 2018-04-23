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    "Я ошибся". Саргсян подал в отставку с поста премьера Армении

    (обновлено: )56513
    Серж Саргсян
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщила его пресс-служба.

    "Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста – Ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — цитирует пресс-служба слова Саргсяна.

    Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

     

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