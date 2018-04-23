В Армении спикер парламента занялся урегулированием ситуации

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Спикер парламента Армении Ара Баблоян проведет экстренную встречу с задержанными оппозиционными депутатами, сообщил начальник управления по связям с общественностью и средствами информации законодательного органа Арсен Бабаян.

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Ранее Баблоян вернулся в Ереван из зарубежной поездки.

"Вернувшийся в Ереван председатель Национального собрания (парламента) Ара Баблоян в эти минуты отправляется из аэропорта "Звартноц" на встречу с депутатами НС Сасуном Микаеляном, Араратом Мирзояном и Николом Пашиняном", — написал Бабаян на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Баблоян попросит и призовет коллег провести "в нормальной обстановке реальные переговоры с реальной повесткой".

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — позднее были задержаны.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.