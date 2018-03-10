Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.
Эти выборы стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводилось только по пропорциональной системе.
Республиканская партия лидирует с 49,32% голосов, Оппозиционный блок "Елк" (Исход) преодолел семипроцентный барьер лишь после обработки 64% бюллетеней и сейчас набирает 7,39%. Блок "Царукян" набирает 27,67% голосов. У партии "Дашнакцутюн" 6,74% голосов.
По словам секретаря Центризбиркома Армена Смбатяна, Республиканская партия Армении набирает 55,58%, или 16 тысяч 325 голосов, блок "Царукян" набирает 23,04%, или 6 тысяч 767 голосов, "Дашнакцутюн" набирает 9,77%.
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Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.