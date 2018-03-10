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    Национальное собрание Армении

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Президент Армении Армен Саркисян
    В Армении избран новый президент
    10:52 02.03.2018
    175
    Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.
    Парламентские выборы в Армении
    На парламентских выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия
    07:08 03.04.2017
    154
    Эти выборы стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводилось только по пропорциональной системе.
    Парламентские выборы в Армении
    Четыре политические силы проходят в парламент Армении - ЦИК
    06:40 03.04.2017
    132
    Республиканская партия лидирует с 49,32% голосов, Оппозиционный блок "Елк" (Исход) преодолел семипроцентный барьер лишь после обработки 64% бюллетеней и сейчас набирает 7,39%. Блок "Царукян" набирает 27,67% голосов. У партии "Дашнакцутюн" 6,74% голосов.
    Парламентские выборы в Армении
    Три политические силы проходят в парламент Армении
    04:52 03.04.2017
    169
    Республиканская партия Армении набирает 50,43% или 320 тысяч голосов. Блок "Царукян" набирает 28,21% или 179 тысяч голосов. Партия "Дашнакцутюн" набирает 6,83% - 44 тысячи голосов.
    Парламентские выборы в Армении
    Парламентские выборы в Армении 
    01:44 03.04.2017
    57
    По словам секретаря Центризбиркома Армена Смбатяна, Республиканская партия Армении набирает 55,58%, или 16 тысяч 325 голосов, блок "Царукян" набирает 23,04%, или 6 тысяч 767 голосов, "Дашнакцутюн" набирает 9,77%.
    Президент Армении Серж Саргсян голосует на выборах в Национальное собрание
    Правящая РПА лидирует на выборах в Армении с 57,56% - ЦИК
    01:02 03.04.2017
    51
    По данным Центризбиркома, Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент Армении Серж Саргсян, набирает 57,56%, или 35 тысяч 527 голосов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Президент Армении Армен Саркисян
    В Армении избран новый президент
    10:52 02.03.2018
    175
    Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.
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