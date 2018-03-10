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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Первый деформированный: Бортник о новом составе ЦИК. Видео
    Мягкая зависимость ЦИК от власти меняется на ручное управление - политолог 
    05:14 12.02.2018
    134Политический кризис: страна в тупике
    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, если за список, предложенный президентом, проголосуют депутаты, номинально якобы все фракции будут представлены в ЦИК.
    Всеобщая забастовка в Каталонии. Архивное фото
    В Каталонии пройдут досрочные выборы в четверг
    08:14 21.12.2017
    88Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По прогнозам СМИ, 46% избирателей проголосуют за блок партий, поддерживающих независимость, 44% проголосуют за партии, поддерживающие территориальную целостность, – это центристская партия "Граждане", Каталонская социалистическая партия и правящая в Испании правая Народная партия.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Бортник: государственный бюджет для власти - как торт Roshen
    09:43 08.11.2017
    771Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Политолог Руслан Бортник заявил, что шансы госбюджета быть проголосованным в Верховной Раде зависят от того, насколько "щедрым" будет Кабмин по отношению к депутатам.
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    Главные события 27 октября в фотографиях 
    18:01 27.10.2017
    124Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах 
    17:47 27.10.2017
    538Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
    Референдум о независимости Каталонии
    Власти Каталонии озвучили результаты референдума о независимости
    02:44 02.10.2017
    1059Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам официального представителя женералитета Каталонии Жорди Турул, всего в голосовании приняло участие 2,3 миллиона человек, девяносто процентов проголосовавших сказали "да" независимости Каталонии.
    Решмедилова: Рада продолжит работу в режиме крайне слабой эффективности
    В Раде по каждому голосованию будут проходить ситуативные торги - эксперт 
    05:29 10.09.2017
    110Горячая осень 2017: новый политсезон
    По словам политолога, блогера, кандидата философских наук Александры Решмедиловой, Верховная Рада продолжит работу в режиме крайне слабой эффективности.
    Руководитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл
    Голосование по Obamacare в сенате США отложено из-за операции Маккейна
    06:36 16.07.2017
    428Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Отсутствие Маккейна на голосовании может осложнить задачу республиканцев провести свою инициативу через сенат, поскольку ранее ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде.
    Выборы во Франции. Архивное фото
    Второй тур парламентских выборов в воскресенье пройдет во Франции
    04:43 18.06.2017
    54Макрон - новый президент Франции
    Существовавшая на протяжении десятилетий фактически двухпартийная система растворилась: триумфально перехватившая в 2012 году власть у правоцентристов Социалистическая партия рассыпалась в результате неудачной пятилетки президента Франсуа Олланда.
    Евровидение в Украине
    Голосование зрителей по итогам финала конкурса Евровидения закончилось
    00:52 14.05.2017
    1885Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Букмекеры прогнозируют победу конкурсанту из Португалии Сальвадору Собралу. Второе место может занять Франческо Габбани из Италии, третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.
    Евровидение-2017
    Началось голосование зрителей после выступления всех финалистов Евровидения
    00:25 14.05.2017
    380Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    В финале зрителям всех стран, которые принимают участие в конкурсе, предлагается проголосовать через официальное приложение, телефон и/или SMS. Голосование начинается после окончания последней песни и заканчивается через 15 минут.
    Второй тур президентских выборов во Франции
    Явка на выборах во Франции ниже, чем в первом туре - МВД
    18:21 07.05.2017
    118Макрон - новый президент Франции
    Согласно официальным данным МВД, отвечающего за организацию голосования и подведение его итогов, явка избирателей по состоянию на 17.00 (18.00 по Киеву) составила 65,3%.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    На заморских территориях Франции на выборах лидирует Макрон – СМИ
    15:50 07.05.2017
    537Макрон - новый президент Франции
    Согласно информации, в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон Макрон набирает 63,3% голосов, в то время как его соперница кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 36,7%.
    Макрон или Ле Пен: в воскресенье станет известно имя нового президента Франции
    06:52 07.05.2017
    350Макрон - новый президент Франции
    Избирательные участки во Франции откроются в 08.00 (09.00 по Киеву) и на большей части территории закроются в 19.00, но в крупных городах голосование продлится до 20.00.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Во Франции отменили итоги голосования на участке, где победила Ле Пен - СМИ
    18:55 30.04.2017
    909Макрон - новый президент Франции
    Согласно информации, конституционный совет принял решение аннулировать голоса жителей небольшой коммуны Луан-Вильгрюи-Фонтэн в департаменте Сена и Марна к юго-востоку от Парижа.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    В первом туре выборов во Франции Макрон набирает 23,75%, Ле Пен - 21,53%
    06:45 24.04.2017
    439Макрон - новый президент Франции
    Согласно окончательным данным МВД Франции, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Ле Пен получила в Париже меньше 5% голосов
    05:51 24.04.2017
    1446Макрон - новый президент Франции
    В столице Франции традиционно наблюдается огромный разрыв в результатах выборов между районами, где проживает состоятельная публика, и неблагополучными кварталами: "богатые" выбирают правоцентристов, а чем район беднее, тем больше там избирателей левых.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Макрон увеличил отрыв от Ле Пен до 2,2% после обработки 95,6% бюллетеней
    02:55 24.04.2017
    120Макрон - новый президент Франции
    По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Реакция победителей и проигравших на результаты выборов во Франции 
    02:47 24.04.2017
    656Макрон - новый президент Франции
    По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    Макрон после подсчета 90% бюллетеней набирает 23,72%, Ле Пен - 21,90%
    01:47 24.04.2017
    96Макрон - новый президент Франции
    По данным МВД Франции, после подсчета 34,1 миллиона бюллетеней (более 90%) Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов во Франции 23,72% голосов, второй идет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,90%.
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Первый деформированный: Бортник о новом составе ЦИК. Видео
    Мягкая зависимость ЦИК от власти меняется на ручное управление - политолог 
    05:14 12.02.2018
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    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, если за список, предложенный президентом, проголосуют депутаты, номинально якобы все фракции будут представлены в ЦИК.
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