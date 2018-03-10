По прогнозам СМИ, 46% избирателей проголосуют за блок партий, поддерживающих независимость, 44% проголосуют за партии, поддерживающие территориальную целостность, – это центристская партия "Граждане", Каталонская социалистическая партия и правящая в Испании правая Народная партия.
Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
Парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
По словам официального представителя женералитета Каталонии Жорди Турул, всего в голосовании приняло участие 2,3 миллиона человек, девяносто процентов проголосовавших сказали "да" независимости Каталонии.
Отсутствие Маккейна на голосовании может осложнить задачу республиканцев провести свою инициативу через сенат, поскольку ранее ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде.
Существовавшая на протяжении десятилетий фактически двухпартийная система растворилась: триумфально перехватившая в 2012 году власть у правоцентристов Социалистическая партия рассыпалась в результате неудачной пятилетки президента Франсуа Олланда.
Букмекеры прогнозируют победу конкурсанту из Португалии Сальвадору Собралу. Второе место может занять Франческо Габбани из Италии, третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.
В финале зрителям всех стран, которые принимают участие в конкурсе, предлагается проголосовать через официальное приложение, телефон и/или SMS. Голосование начинается после окончания последней песни и заканчивается через 15 минут.
В столице Франции традиционно наблюдается огромный разрыв в результатах выборов между районами, где проживает состоятельная публика, и неблагополучными кварталами: "богатые" выбирают правоцентристов, а чем район беднее, тем больше там избирателей левых.
По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
По данным МВД Франции, после подсчета 34,1 миллиона бюллетеней (более 90%) Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов во Франции 23,72% голосов, второй идет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,90%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
Парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
По словам секретаря Центризбиркома Армена Смбатяна, Республиканская партия Армении набирает 55,58%, или 16 тысяч 325 голосов, блок "Царукян" набирает 23,04%, или 6 тысяч 767 голосов, "Дашнакцутюн" набирает 9,77%.
В Молдавии впервые за последние 16 лет избирают президента путем всенародного голосования — ранее его выбирал парламент. Выборы в Молдавии считаются состоявшимися, явка превысила необходимый порог в 33,3%.
Второй тур выборов мэров состоялся в Киеве, Днепропетровске, Львове, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Полтаве, Ужгороде и Чернигове, а также в подконтрольных Украине городах Донецкой и Луганской области – в Северодонецке и Краматорске.
В Киеве 1088 из 1089 избирательных участков начали работу на втором туре выборов мэра в воскресенье. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.
В ходе дня выборов в Чернигове на 205-м избирательном округе зафиксировано 27 фактов правонарушений.
Комитет избирателей Украины заявляет о присутствии на избирательных участках около 40 человек с фальшивыми удостоверениями журналистов.
Президент США Барак Обама досрочно проголосовал на выборах главы государства, назначенных на 8 ноября, сообщил Белый дом. Второй срок Обамы на посту президента завершается в январе 2017 года, по закону он не может баллотироваться на третий срок.
"Единая Россия" набирает 49,48% голосов на выборах в Государственную думу после подсчета 18,5% протоколов, сообщает ЦИК России. По данным системы "Выборы", у ЛДПР 15,82% голосов, КПРФ набирает 15,4%, "Справедливая Россия" - 6,45%.
Действующий мэр Юрий Вилкул прибыл на участок с самого утра, однако проголосовал не первым. Сказал, что его голос - за стабильность и развитие. Семен Семенченко голосовать не будет, потому что не прописан в Кривом Роге.
Андрей Золотарев заявил о том, что "в Днепропетровске будет самый горячий второй тур". Результат непредсказуем: социология показывает перевес Александра Вилкула, однако его противники "прибегли к скупке голосов".