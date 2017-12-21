В Каталонии пройдут досрочные выборы в четверг

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости Украина. Досрочные выборы в каталонский парламент, которые пройдут в автономном сообществе в четверг, продемонстрируют степень глубочайшего раскола в обществе между сторонниками и противниками независимости. Однако, как считают эксперты, кто бы ни занял первое место по результатам голосования, очевидно одно: переговоры о формировании правительства будут идти крайне сложно.

Объявление досрочных выборов в парламент Каталонии 21 декабря стали одной из мер по "восстановлению закона", введенных премьером Испании Мариано Рахоем на следующий день после провозглашения независимости каталонским парламентом.

Глава испанского кабинета пообещал: после голосования и формирования нового правительства будет отменено прямое правление центральных властей в автономном сообществе – этот шаг Мадрида был крайне негативно воспринят подавляющим большинством каталонцев – вне зависимости от политических взглядов.

Все последние голосования в Каталонии (будь то опрос о независимости 2014 года, выборы 2015 года или референдум 2017 года) подтверждали: у сторонников отделения и их противников соотношение сил 50/50, с некоторыми колебаниями в ту или иную сторону. На предстоящих выборах, по прогнозам, они вновь сыграют вничью по голосам избирателей. Однако свои коррективы в распределение мандатов внесет избирательная система. Голоса в различных населенных пунктах "стоят" по-разному: получить мандаты в Жироне, Льйеде и Таррагоне, где у сторонников независимости большая поддержка, проще, чем в Барселоне.

Согласно опросам, блок из трех политических сил – "Левые республиканцы Каталонии" (лидер партии Ориол Жункерас находится в тюрьме), "Вместе за Каталонию" (первый номер списка, бывший глава женералитета Карлес Пучдемон находится в Брюсселе, в отношении него выдан национальный ордер на арест) и крайне левая "Кандидатура народного единства" — может получить большинство мест в 135-местном парламенте. Впрочем, прогнозы свидетельствуют: абсолютное большинство, которое у этих политических сил было по итогам выборов 2015 года (что, по их мнению, позволяло принимать законы, связанные с проведением референдума и провозглашением независимости), им вряд ли удастся сохранить.

Газета El País проанализировала большинство опросов, которые проводились накануне голосования, и вывела "среднеарифметическое". 46% избирателей (статистическая погрешность 3%) проголосуют за блок партий, поддерживающих независимость. 44% (статистическая погрешность 3%) проголосуют за партии, поддерживающие территориальную целостность, – это центристская партия "Граждане", Каталонская социалистическая партия и правящая в Испании правая Народная партия.

Распределение голосов по мандатам, согласно этому анализу, будет следующим: первое место займут "левые республиканцы" с 33 мандатами, второе – "Граждане" (31-32 мандата), третье "Вместе за Каталонию" (27 мандатов). Далее следуют социалисты с 20 депутатами, Catalunua en Comu (каталонское отделение Podemos) c 9 мандатами, "Кандидатура народного единства" (8 мандатов) и Народная партия (6 мандатов).

"Существуют три сценария. Наиболее вероятный – большинство мандатов будет у партий, выступающих за независимость, но они победят с минимальным отрывом в два-три места. Второй, менее вероятный, — социалисты, "Граждане" и Народная партия – получат большинство. Третий – большинства не будет ни у одного из блоков. В любом случае формирование правительства будет трудным и долгим, даже если у сторонников независимости окажется большинство", — считает профессор Университета Карлоса III и член ассоциации независимых экспертов Politikon Пабло Симон.

В первом случае – большинство у сепаратистских партий – при попытке создания коалиции встанет вопрос, кто возглавит женералитет. Лидер "Левых республиканцев" Жункерас в тюрьме, а первый номер "Вместе за Каталонию" Пучдемон рискует там оказаться, если пересечет испанскую границу. Симон не исключает, что Жункерас может быть утвержден председателем женералитета, но при этом реально функции будет исполнять его заместитель. Однако даже при формировании такого правительства "никто не пойдет по пути одностороннего объявления независимости", уверен эксперт.

Второй вариант правительства (социалисты, Народная партия и "Граждане") возможен лишь в том случае, если его главой станет не лидер "Граждан" (партии, которая может выиграть выборы) Инес Арримадас, а лидер социалистов Микель Исета. Его назначение может поддержать (или по крайней мере не заблокировать) Catalunya en Comú (каталонское отделение Podemos, которая выступает за территориальную целостность, но при этом считает возможным проведение референдума о независимости).

"Сумасшествие в Каталонии только начинается. Самое интересное ожидается, когда будут решать вопрос с кандидатурами на пост главы женералитета", — говорит Симон.

С полной уверенностью эксперты на сегодняшний день предсказывают лишь один результат – явка на этих выборах станет рекордной. "Явка будет выше, чем в 2015 году – а тогда она превысила 77%. Сейчас прогнозы говорят о 80-82%. В основном она увеличится за счет избирателей, которые раньше не голосовали, а сейчас придут поддержать одну из партий, отстаивающих территориальную целостность Испании", — прогнозирует политолог.

Читайте также: Побег Пучдемона ударит по Каталонии — эксперт

Он считает, что в нынешних обстоятельствах речь идет уже не о том, чтобы новые власти Каталонии и центральное правительство вели диалог, а хотя бы "нажали на тормоз, объявили холодную войну". По его прогнозам, окончательная стабилизация в регионе займет многие годы.

"Мы только вышли из зоны крайней опасности, когда от искры мог вспыхнуть пожар, сейчас весь этот дым выйдет через выборы, но окончательное урегулирование займет время, и это не пять лет, а больше. В Каталонии произошла поляризация общественного мнения, и быстро решить эту проблему невозможно. Каталония даже не одна, а целых две нации. А существование огромного числа людей, которые выступают за независимость, — это навсегда", — считает политолог.

Переговоры о коалиции, скорее всего, начнутся в январе. На следующий день после выборов в Каталонии в Испании пройдет одно из самых популярных событий года — рождественская лотерея, а 23 декабря в Мадриде сыграют "Реал" и "Барселона", потом будет Рождество и Новый год. Видимо, после 6 января (праздника Трех королей) Испания опять вернется к "решению каталонского вопроса" с непредсказуемым финалом.