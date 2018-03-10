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По словам Мустафы Джемилева, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, после чего самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в турецкую Анкару.