Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
По словам Мустафы Джемилева, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, после чего самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в турецкую Анкару.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".