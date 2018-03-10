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    Ахтем Чийгоз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    Главные события 27 октября в фотографиях 
    18:01 27.10.2017
    124Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.
    Ахтем Чийгоз
    Умеров и Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь"
    14:27 27.10.2017
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    Сообщается, что лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь" из Турции.
    Ахтему Чийгоз
    Выяснилось, когда в Украину прибудут помилованные заместители главы Меджлиса
    22:10 26.10.2017
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    Как сообщила и.о. министра информационной политики, в пятницу состоится "пресс-конференция освобожденных заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза".
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Архивное фото
    Осужденных в Крыму замов главы Меджлиса передали Турции
    15:16 25.10.2017
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    По словам Мустафы Джемилева, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, после чего самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в турецкую Анкару.
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Архивное фото
    США обеспокоены приговором зампреду Меджлиса крымскотатарского народа
    00:21 14.09.2017
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    В Госдепе США заявили, что обвинения против Ахмета Чийгоза касаются демонстрации, "которая имела место еще до начала российской оккупации".
    Ахтему Чийгоз
    ЕС призвал РФ освободить Чийгоза и снять обвинения с Умерова
    01:41 12.09.2017
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    Ахмет Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года и приговорен к 8 годам лишения свободы.
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Архивное фото
    Крымские беспорядки. Прокурор потребовала для зампреда Меджлиса восемь лет
    12:23 07.08.2017
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    По данным адвоката Никиты Полозова, прокурор запросила заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу восемь лет лишения свободы. Других подробностей он не сообщил.
    Ахтему Чийгоз
    Заместителю Чубарова продлили арест
    07:43 30.09.2016
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    Арест заместителя главы Меджлиса Ахтему Чийгозу продлен до восьмого января 2017 года, сообщила жена Чийгоз Эльмира Аблялимова на странице в своем Facebook.
    Генпрокуратура Украины
    Генпрокуратура завела дело из-за ареста замглавы Меджлиса в Крыму
    17:13 04.02.2015
    101Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В Генеральной прокуратуре Украиы подчеркнули, что были нарушены противоправными действиями права гражданинка на свободу передвижения и неприкосновенность, которые закреплены в Конституции Украины.
    Обыск, архивное фото
    В доме арестованного члена "Меджлиса" проводится обыск
    12:26 30.01.2015
    112Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В Бахчисарае следователи крымской прокуратуры обыскивают жилье Ахтема Чигойза, который накануне был арестован по делу об организации массовых беспорядков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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