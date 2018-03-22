Погребинский о Савченко в Раде: депутаты спрятали язык в ж...пу

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Нардеп Надежда Савченко в результате последних событий вернула часть былого рейтинга, поскольку ее выступления совпадают с настроениями огромного количества людей. А депутатам, разрешившим арест Савченко, надо бы вспомнить о почти невидимом рейтинге доверия украинцев к парламенту, считает политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Верховная Рада Украины проголосовала за привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.

За привлечение к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат, за разрешение на задержание — 277 депутатов, и за разрешение на арест — 268 народных избранников.

Утром 22 марта состоялось заседание Регламентного комитета, на котором генеральный прокурор Юрий Луценко зачитал список обвинений и доказательств вины переговорщика Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко. Комитет дал свое согласие на привлечение Савченко к ответственности. Позднее, выступая в Верховной Раде, Луценко продемонстрировал видео с доказательствами вины Савченко.

Лишенная неприкосновенности Надежда Савченко была задержана в зале парламента.

"Дело Савченко на этом не закончилось", — сказал Погребинский, комментируя для РИА Новости Украины решение Верховной Рады по Савченко. Он отметил, что на самом деле история только начинается, "впереди еще суд", и предположил, что власти постараются затянуть с судебным рассмотрением.

По словам Погребинского, сегодняшнее голосование в парламенте можно назвать "спецоперацией в пользу Порошенко и Луценко". При этом политолог отметил, что визуально, по телекартинке можно было усомниться, что в зале находилось столько депутатов, сколько было подано голосов. Те что были — не проявили смелости.

"Никто из депутатов не задал вопрос, не обратил внимание на небывалые абсолютно вещи, которые изложены там в обвинении… Никто не задал. То есть, они все патриоты: как это, Савченко там с (главой непризнанной ДНР — Ред.) Захарченко о чем-то договаривается, что такое? Значит, надо ее (наказать — Ред.). А все остальные язык спрятали в ж…пу и очень себя комфортно чувствуют — проголосовали…", — сказал Погребинский.

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Он также отметил, что случился "такой очень интересный прецедент, ведь Савченко — Герой Украины".

"Ее должны лишить (звания Героя — Ред.), как когда-то… Я бы хотел провести аналогию с процессами конца 30-х годов, когда обвиняли у нас всех в том, что они шпионы… Правда, они признавались. Честно говоря, она тоже почти призналась в своем выступлении. И суд был соответствующий, то есть, без всяких шансов. Вот эта практика у нас сейчас таким своеобразным образом проявилась", — констатировал Погребинский.

Политолог подчеркнул, что все же времена другие, и хорошие адвокаты могут развалить дело в суде.

"На мой взгляд, добросовестные адвокаты могут… А мне кажется, что хорошему адвокату выгодно взять это дело, уж очень оно громкое. Взяться и показать, что у вас там (в обвинении — ред.) вообще не сходится ничто ни с чем", — сказал Погребинский.

Отвечая на вопрос о том, какой может быть реакция Запада, он предположил: "может быть такой же, как на выдворении из Украины Саакашвили — то есть, никакой реакции".

"Савченко недавно ведь сказала, что события на Майдане организовал Запад. Поэтому вряд ли реакция Запада будет. Впрочем, там есть разные люди, может, кто-нибудь скажет: что ж вы делаете, она же — герой, мы за нее вписывались! А вы вот так… Но после того, что Савченко сказала, понятно, что никто из официальных лиц (стран Запада — Ред.) не помешает (преследованию Савченко — Ред.)", — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, внутри страны в результате всех этих событий у Савченко прибавиттся сторонников.

"Я полагаю, что какую-то часть былого рейтинга Савченко сейчас вернула. Ее выступления совпадают с настроениями огромного числа людей", — сказал Погребинский. Он предложил депутатам Рады, которые "выпрыгивают из штанов и рассказывают, что они представители народа, а их тут собрались убивать", взглянуть на рейтинги доверия к парламенту, и тогда "все будет ясно".